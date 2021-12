Krškemu Vipapu znova grozi ustavitev proizvodnje

Podjetje se zaradi vključenosti v postopek prisilne poravnave sooča z omejitvami pri pridobivanju jamstev, zaradi česar dobavitelji električne energije z njim ne želijo skleniti pogodbe o dobavi električne energije, so v sporočilu za javnost zapisali v Sindikatu Vipap Videm Krško in Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, in dodali, da brez električne energije proizvodnja in obratovanje podjetja nista mogoča.

Sindikalisti so izpostavili, da podjetje po decembrskem vnovičnem zagonu tekoče posluje pozitivno, prav tako naj bi se izboljševali pogoji za zaposlene, tekoča proizvodnja pa tudi ohranja delovna mesta v tem podjetju in s tem v regiji. "Povsem nerazumljivo se nam zdi, da bi bilo zaradi nenormalnih razmer na trgu električne energije podjetje zopet pahnjeno na rob propada, s tem pa bi bilo tudi neposredno ogroženih preko 300 delovnih mest," so navedli v sporočilu.