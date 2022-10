Krško se širi, samostojna naselja bodo postala del mesta

Mestna občina Krško je v okviru postopka določitve območja naselja Krško in imenovanja novih ulic pripravila javni razpravi na temo združevanja primestnih naselij z mestom Krško. Udeleženci razprave so se z njenim namenom v glavnem strinjali, pripombe pa sprejemajo v prihodnjih 15 dneh.

Gre za združevanje naselij oz. krajev Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, Žadovinek, Loke in Veniše s Krškim, vsi polnoletni občani z njihovega območja pa lahko svoja mnenja, predloge in pripombe pisno in s pripisom Za predlog združevanja naselij v naselje Krško naslovijo na mestno občino.

Prednost navedene združitve je predvsem učinkovitejša organizacija prostora in načrtovanih dejavnosti v prometu, šolstvu ter zdravstvu, posledično pa tudi vodi do razvojno in funkcijsko močnejšega središča občine, trdijo na občini.

Ker je o predlogu za določitev območja naselja Krško in za imenovanje novih ulic potrebno opraviti predhodno posvetovanje v omenjenih naseljih, pa so pripravili javno razpravo.

Največ pripomb sicer pričakujejo zaradi posledičnega spreminjanja naslovov oz. podatkov bivanja občanov ali delovanja pravnih oseb.

Celotna vsebina predloga z elaboratom, s predpisanimi mnenji in potrdili državnih organov ter predlog občinskega odloka so na vpogled na oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Krško. Tam posredujejo tudi vse informacije v zvezi z nameravanimi spremembami, so še sporočili s krške občine.