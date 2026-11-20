V vrtcih in šolah so otroci na mize dobili tradicionalni slovenski zajtrk - kruh, maslo, mleko, med in jabolka. Otrokom so ob tem razložili, kako pomemben je ta obrok, pa tudi zakaj je dobro, da zanj izbiramo lokalne sestavine. Na ljubljanski srednji šoli za gastronomijo in turizem so iz sestavin slovenskega zajtrka pripravljali tudi nove jedi.