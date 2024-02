Krvavec - celodnevna smučarska karta že od 32,90 € na Kuponko.si

OMEJENA ponudba za vse ljubitelje smučanja! Na portalu Kuponko.si lahko izbirate med 3 opcijami za celodnevno smučanje:

1. Ob nakupu 5 ali več smučarskih kart boste odšteli 32,90 € na vozovnico

- akcija velja za 5 ali več hkrati kupljenih kuponov

- kuponi veljajo za to sezono in tudi za NASLEDNJO smučarsko sezono 2024/2025

2. Celodnevna karta za 36,90 €

- kuponi so unovčljivi do 31.3.2024 oziroma do konca smučarske sezone

3. Ekskluzivna cena ob plačilu z Mastercard, celodnevna karta za 35,90 €

- plačaj z Mastercard in dodatno prihrani!

- kuponi so unovčljivi do 31.3.2024 oziroma do konca smučarske sezone

Vse kupone enostavno zamenjate za vozovnico na kartomatu ali blagajni na spodnji postaji kabinske žičnice na Krvavcu. Priporočamo menjavo na kartomatu, da se izognete gneči.

Zakaj na smučišče Krvavec?

Čaka vas 30 kilometrov urejenih smučarskih prog, ki se razprostirajo med 1450 in 1971 m nadmorske višine. Na voljo je 7 km lahkih prog, 15 km srednje težkih prog in 7 km težkih prog. Najdaljša proga je dolga 3,2 km, najtežja proga pa 3,2 km. Nadmorska višina omogoča idealne pogoje za smučanje na podlagi kombinacije naravnega in umetnega snega. Pestra razgibanost smučarskih prog nudi začetnikom in izkušenim smučarjem pogoje za odlično smuko.

Šola smučanja, izposoja smučarska opreme, proga z elektronskim merjenjem časa, poligon varne vožnje, poligon za začetnike z igrali, otroški trak in servis opreme so del dodatne ponudbe, ki jo nudijo na Krvavcu. Ob vseh aktivnostih in avanturah, ki jih smučarji doživljajo na strminah, pa niso pozabili na pristno slovensko hrano in odlično kavo, z najlepšim razgledom z nove terase Hotela Krvavec, ki vas bo prijazno sprejel in okrepčal kar v osrčju samega smučišča.

Letošnja novost je NOVA ogrevana 6-sedežnica na Zvoh, ki vas pripelje na vrh v dobrih štirih minutah

Smučišče se ponaša s 7 sedežnicami, 3 vlečnicami in 1 kabinsko žičnico, letošnja NOVOST pa je nova ogrevana 6-sedežnica na Zvoh:

- višina spodnje postaje: 1593 m

- višina zgornje postaje: 1962 m

- razdalja med postajama: 1317 m

- višinska razlika: 369 m

- čas potovanja: 4:24

- hitrost: 5,0 m/s

- kapaciteta: 1460 p/h