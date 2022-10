Oče zabodenega 17-letnika: Nočem živeti v strahu

Oče 17-letnika pravi, da tega klica, ki ga je prejel, ko je bil njegov sin zaboden, ne privošči nikomur, niti svojemu najhujšemu sovražniku ne. Življenje je njegovemu sinu viselo na nitki, osebje intenzivne enote pa ga je spravilo nazaj v življenje. Zdaj je na zelo dobri poti do okrevanja.

Sin mu je povedal, da se je napad zgodil pred klubom, ko so ga zvlekli stran in mu grozili z nožem ter mu rekli, naj jim da mobilni telefon. Zdaj ima zaradi tega mobilnega telefona, ki ga ni želel dati, trajne brazgotine. Oče ocenjuje, da gre za banalen razlog. Rabljeni telefon je bil za tega nepridiprava zadosten razlog, da je izmaličil njegovega sina, pojasnjuje oče.

Oče verjame, da bo pravosodni sistem zaščitil žrtve in da si bo fant, ki je to naredil, vzel čas za premislek in prišel ven kot boljša oseba.