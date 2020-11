Krvavo potrebujemo zdravnike, tuji, ki so pri nas, pa ne morejo delati

Na vrhuncu epidemije, ko krvavo potrebujemo zdravnike, so v Sloveniji zdravniki iz tujine, ki zaradi tega, ker ne morejo opravljati izpita iz slovenščine, tukaj ne morejo in ne bodo mogli delati. In to v času, ko od pristojnih zdravstvenih oblasti ves čas poslušamo, kako so zdravstveni delavci izgoreli in da imamo premalo zdravstvenega osebja. Kako je to mogoče in zakaj se nič ne stori?

Med temi je tudi ugledna zdravnica, vrhunska hematologinja, ki kljub prošnjam in opozarjanju pristojnih, zdravniške zbornice in zdravstvenega ministrstva ne more premakniti stvari.

Kakšne posledice ima lahko to za naše zdravstvo?