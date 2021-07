Krvne vzorce iz ZD Nazarje v Bolnišnico Topolšica poskusno prepeljali z dronom

Tako so tokrat is ZD Nazarje v laboratorij Bolnišnice Topolšica z droni uspešno prepeljali krvne vzorce za potrebe laboratorijske diagnostike.

Pošta Slovenije je v začetku junija izvedla poskusni let z dronom in v zaključni fazi dostavila pošiljko Poštarskemu domu na Vršiču, zdaj pa nadaljuje začrtane aktivnosti na področju razvoja možnosti dostave z brezpilotnimi zrakoplovi. Kot največji logist v državi želijo celotno področje uporabe brezpilotnih tehnologij spraviti na raven, ko bodo lahko komercialno izvajali najrazličnejše vrste dostave na varen, hiter in zanesljiv način.

Nova zakonodaja EU, ki ureja področje sistemov brezpilotnih zrakoplovov, omogoča tudi letenje z brezpilotnimi zrakoplovi na večjih razdaljah. Čeprav je v zakonodaji natančno določeno, kakšni so pogoji za letenje na daljših razdaljah, so takšni leti v praksi izvedljivi v omejenem obsegu, saj v EU še ni izdelanih ustreznih standardov, s pomočjo katerih bi brezpilotne zrakoplove certificirali za izvajanje operacij s srednjim in velikim tveganjem.

V Bolnišnici Topolšica pa že vrsto let sledijo sodobnim rešitvam na področju digitalizacije v zdravstvu; nazadnje so digitalizirali medicinske dokumente v bolnišnici. "V nadaljevanju razvoja smo digitalizirali vse procese v bolnišnici, vključno z digitalno temperaturno listo, zaradi česar smo vodilna in hkrati referenčna ustanova na tem področju v Sloveniji. Digitalizacijo vidimo kot ključno orodje pri zagotavljanju varnosti bolnikov in doseganju najvišje stopnje kakovosti njihove obravnave. Z načini transporta biološkega materiala, zlasti s transportom s pomočjo brezpilotnih letalnikov, se aktivno ukvarjamo od leta 2019. V takem transportu vidimo varen in hiter način za dostavo bioloških vzorcev na mesto analize in s tem pospešitev hitrosti obravnave," je poudaril direktor Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli.

V sklopu razvojno-raziskovalnih inovacijskih aktivnosti v Pošti Slovenije vodijo več iniciativ, s katerimi raziskujejo in postopoma uvajajo discipline strojnega učenja, umetne inteligence in robotizacije, je izpostavil direktor inovacij Kristijan Perčič. "S tem rešujemo različne izzive, kot so optimizacija logističnih procesov, avtomatizirana paketna predelava, humanizacija delovnega okolja, uvedba avtonomnih robotov, nove IT-storitve in druge rešitve, prijazne do uporabnikov."