KS 90 proti združevanju referendumov: Interventni zakon si zasluži vso pozornost

V KS 90 pričakujejo, da bo referendumska kampanja temeljila na argumentih, preverljivih podatkih in spoštovanju različnih stališč, ne pa na diskreditacijah, osebnih napadih, manipulacijah in ustvarjanju umetnih delitev, so zapisali v sporočilu ob današnjem odločanju DZ o datumu referenduma. Predlagana je nedelja, 6. decembra.

Prepričani so, da si tako pomembno vprašanje zasluži samostojno, poglobljeno in vsebinsko razpravo. "Morebitno združevanje več referendumskih vprašanj na isti dan bi lahko preusmerilo pozornost od bistva odločanja, povzročilo dodatno politično polarizacijo in omogočilo, da se argumenti o posameznem zakonu izgubijo v širšem političnem obračunavanju," je opozoril je poudaril predsednik sindikalne centrale Damjan Volf.

"Politika lahko določi datum referenduma, ne sme pa z združevanjem različnih referendumskih vprašanj zamegliti njegove vsebine. Zato pričakujemo, da bo na ta dan potekal en sam referendum, na katerem bomo ljudje jasno in nedvoumno odločali o interventni zakonodaji," je povedal.

Dodal je, da ne zahtevajo, da vsi mislijo enako, da pa zahtevajo, da imajo vsi možnost odločati na podlagi celovitih informacij, in ne zgolj všečnih političnih obljub.