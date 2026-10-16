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Slovenija

KS 90 proti združevanju referendumov: Interventni zakon si zasluži vso pozornost

Ljubljana, 16. 10. 2026 17.36 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Glasovanje na referendumu

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90), ena od pobudnic zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj, poziva, naj na dan referenduma o tem zakonu ne bo tudi drugih referendumov. Tako pomemben zakon si zasluži vso pozornost, ne pa da se skuša z združevanjem različnih referendumskih vprašanj zamegliti njegovo vsebino, pravi.

V KS 90 pričakujejo, da bo referendumska kampanja temeljila na argumentih, preverljivih podatkih in spoštovanju različnih stališč, ne pa na diskreditacijah, osebnih napadih, manipulacijah in ustvarjanju umetnih delitev, so zapisali v sporočilu ob današnjem odločanju DZ o datumu referenduma. Predlagana je nedelja, 6. decembra.

Glasovanje na referendumu
Glasovanje na referendumu
FOTO: Bobo

Prepričani so, da si tako pomembno vprašanje zasluži samostojno, poglobljeno in vsebinsko razpravo. "Morebitno združevanje več referendumskih vprašanj na isti dan bi lahko preusmerilo pozornost od bistva odločanja, povzročilo dodatno politično polarizacijo in omogočilo, da se argumenti o posameznem zakonu izgubijo v širšem političnem obračunavanju," je opozoril je poudaril predsednik sindikalne centrale Damjan Volf.

"Politika lahko določi datum referenduma, ne sme pa z združevanjem različnih referendumskih vprašanj zamegliti njegove vsebine. Zato pričakujemo, da bo na ta dan potekal en sam referendum, na katerem bomo ljudje jasno in nedvoumno odločali o interventni zakonodaji," je povedal.

Dodal je, da ne zahtevajo, da vsi mislijo enako, da pa zahtevajo, da imajo vsi možnost odločati na podlagi celovitih informacij, in ne zgolj všečnih političnih obljub.

Preberi še V DZ črno-bela razprava o zakonu o interventnih ukrepih

Interventni zakon namreč odpira pomembna vprašanja o socialni kapici, spremembah prispevkov, financiranju pokojninskega in zdravstvenega sistema ter dolgoročnih posledicah za javne finance. Zagovorniki zakona poudarjajo davčne razbremenitve, razvoj gospodarstva in višje razpoložljive dohodke, sindikati pa opozarjajo, da morajo biti ob takšnih obljubah jasno predstavljeni tudi njihova cena, viri financiranja in posledice za javne storitve.

Volf odločno zavrača poskuse prikazovanja sindikatov kot nasprotnikov razvoja, višjih plač in uspešnega gospodarstva. "Sindikati smo prvi, ki zahtevamo višje plače, boljše pogoje dela in večjo dodano vrednost slovenskega gospodarstva, vendar ne pristajamo na razvoj, pri katerem bi koristi pripadle predvsem najpremožnejšim, posledice pa bi nosili delavci, upokojenci in prihodnje generacije," je opozoril.

"Razvoj, ki ustvarja več bogastva za peščico, tveganja pa prenaša na celotno družbo, ni socialno pravičen razvoj. Prav zato mora država pred referendumom jasno in pregledno predstaviti finančne učinke posameznih ukrepov ter pojasniti, kako namerava dolgoročno zagotavljati stabilno financiranje pokojnin, zdravstva in drugih javnih storitev," je dodal.

Potem ko so sindikalne centrale zbrale dovolj podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, je koalicija predlagala hkratno izvedbo še treh posvetovalnih referendumov - o znižanju DDV na osnovna živila in energente, o racionalizaciji javne uprave in o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Ali bodo potekali hkrati z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu, naj bi bilo znano prihodnji teden.

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kunccix
16. 10. 2026 19.37
Dejansko je portebno zrušiti vse, kar dela ta nesposobno goljufiva vlada!!!
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