Ksenija Filipič - ženska z več vlogami

Usnjene rokavice, ekstravagantne oprave in neizmerna energija - to je De Xenia: "Sem sicer prvenstveno DJ-ka, Ksenija Filipič, kot je moje pravo ime, pa je skromna, preprosta oseba, polna ene energije, drugače pa je učiteljica in tudi podjetnica."

Dopoldne jo srečamo v šolskih klopeh kot učiteljico razrednega pouka in športne vzgoje na osnovni šoli v Ljubljani. "Dneve v šoli največkrat preživim v telovadnici, kar mi povsem paše, ker sem strastna zagnana športnica in dejansko moram reči, da neznansko uživam v svojem delu, sploh z otroki," svoj prvi del dneva opisuje Ksenija, ko stojimo v vadbenem studiu Dexenia Body Space, ki ga je v Medvodah odprla v začetku letošnjega leta. Popoldneve v glavnem preživlja v njem: "Se je rodila ideja, da odprem svoj prvi studio za hujšanje in oblikovanje postave in pravzaprav se to ni rodilo čez noč, ker gradim nekako na 10-letnih izkušnjah že, nekako pa sem morala rezultat narediti najprej na sebi."

Ko se dan prevesi v večer, pa športne superge zamenja za slušalke in stopi za DJ-pult. Njena prva in največja ljubezen je namreč, pravi, elektronska glasba. "In tako se je pred tremi leti vse skupaj profesionalno začelo. K sreči nisem nikoli imela treme pred veliko množico, od nekdaj sem se vidla na velikem odru," pove, ko se ogreva za DJ-mešalko, ki jo je za namene snemanja prinesla v studio.