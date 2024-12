Ksenija Klampfer nova ministrica za digitalno preobrazbo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Možakar je na zid tovarne, kjer je delal, napisal grafit: Direktor je neumen! Takoj ga je ujela policija in privedli so ga na sodišče. Sodišče je odločilo: Eno leto, en mesec in en dan zapora. Možakar začudeno vpraša: ''Zakaj pa eno leto, en mesec in en dan zaradi enega grafita!'' Sodnik mu pojasni: ''En dan zaradi tega, ker ste zapustili delovno mesto, en mesec zaradi uničevanja družbene imovine in eno leto zaradi izdajanja poslovne skrivnosti!''