KSJS poslance poziva k črtanju člena o ugovoru vesti za farmacevte

V KSJS so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da so "izjemno razočarani nad enostranskim in popolnoma netransparentnim delovanjem ministrstva za zdravje oziroma vlade v zvezi s sprejemanjem novele zakona o lekarniški dejavnosti".

Kot so navedli, je omenjeni zakon eden od zakonov, ki sodijo v "paket zdravstvene zakonodaje" in so predmet usklajevanja s socialnimi partnerji v okviru posebnega strokovnega odbora Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Na omenjenem odboru so celotno zakonsko besedilo uskladili, zato ga je ESS soglasno potrdil na dopisni seji, ki je potekala med 21. in 25. novembrom.

V soglasno usklajenem in potrjenem besedilu zakona ni bilo člena, ki bi kakorkoli urejal ugovor vesti za magistre farmacije, niti ni bila nikoli v celotnem postopku usklajevanja izpostavljena namera ministrstva za zdravje, da bi se ta vsebina uredila z obravnavano novelo. Nato pa so med sejo ESS 6. decembra ugotovili, da je predlog novele, potrjen na vladi, vsebuje "dodaten, podtaknjen člen, ki ga nikoli nismo obravnavali, kaj šele uskladili". Zanj so izvedeli šele, ko je bil zakon objavljen na portalu DZ, so pojasnili.