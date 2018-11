KSS: Posledice definicije minimalne plače so grozljive, delo je popolnoma razvrednoteno

Konfederacija slovenskih sindikatov je sicer na predsednika vlade in poslance DZ naslovila odprto pismo, v katerem so zapisali, da v imenu več deset tisoč delavskih družin apelirajo na naslovnike odprtega pisma, da v splošni razpravi v parlamentu o predlogu poštenega plačila za delo, ne pozabijo na dejstva, ki kvarijo slovensko družbo in zavirajo gospodarski razvoj z veljavno definicijo minimalne plače in da ne umaknejo podpore danes obravnavnemu predlogu zakona.

Kot opozarjajo, je z vidika predvidljivosti poslovnega okolja namreč neprimerno, da se spremembe sprejete decembra 2018 začnejo uporabljati že januarja 2019: "Na tem mestu velja posebej izpostaviti predvsem izločanje dodatkov, katerih nepredvidljivost obsega in izredno kratek rok do uveljavitve zakona narekujeta preudarnost in razmislek o tem, ali ne bi veljalo dodatkov izključevati postopoma. S tem bi se tako javnemu kot zasebnemu sektorju zagotovil zadosten čas za prilagoditev in morebitno prestrukturiranje v smeri, ki bi omogočila mehkejši prehod v novo zakonsko ureditev."

Iz Urada vlade za komuniciranje so sporočili, da je vlada na dopisni seji sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači: "Vlada ne nasprotuje ciljem, ki jih predlog zasleduje, ocenjuje pa, da bi bilo v nadaljnjem zakonodajnem postopku pri iskanju najustreznejših rešitev smiselno v največji možni meri upoštevati socialni dialog in prilagoditi dinamiko uveljavitve posameznih rešitev predloga." Kot so zapisali, je ključno za gospodarstvo v Sloveniji predvidljivost poslovnega okolja, zato je potrebno minimalno plačo dvigovati premišljeno, predvidljivo in postopoma.

Vladne stranke in Levica so predlog za današnje prvo branje v DZ uskladili v sredo. Odprto je še vprašanje formule in datuma izločitve dodatkov iz minimalne plače, kar bodo usklajevali v nadaljnjem postopku v DZ.

Dodali so, da delodajalske organizacije očitajo vladi in politiki soliranje brez socialnega dialoga, medtem ko v Sloveniji nimamo veljavne splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo že 13 let, ker so jo ti isti delodajalci enostransko odpovedali, po tej odpovedi pa so enako enostransko odpovedali tudi mnoge kolektivne pogodbe dejavnosti, mnoga podjetja svoje podjetniške kolektivne pogodbe tudi nimajo. Zaradi samovolje delodajalcev in pomanjkljive zakonodaje je več 100.000 delavcev brez kolektivne pogodbe, dejansko brez katerega koli akta, ki bi jim določal osnovno plačo.

Predstavnike delodajalskih organizacij očitno ne zanima, kako preživeti z nekaj več kot 600 evri na mesec

"Takšna, pomanjkljiva ureditev dopušča razlago zakonodaje in kolektivnih pogodb s t.i. definicijo minimalne plače, ki ni uzakonjena nikjer, je pa objavljena na spletni strani delovnega ministrstva, uporablja pa se v javnem in zasebnem sektorju. Zaradi t.i. definicije minimalne plače prejema večina delavcev vse do V. tarifnega razreda enako plačo, ne glede na to, da opravljajo različno zahtevna dela. Tudi delo v manj ugodnem delovnem času in v težjih pogojih dela ter različna izkušenost zaradi delovne dobe se pri plači ne pozna, vsi do V. tarifnega razreda dobijo enako plačo, ponekod celo do VI. tarifnega razreda. Skratka, vrednota delo je razvrednotena do konca, zato so predlagane spremembe izvzema dodatkov in plačila za uspešnost iz minimalne plače nujne in do teh sprememb mora priti čim prej enostransko, kot je predlagano."

Opozarjajo tudi, da argumenti delodajalskih organizacij niso prepričljivi, saj se ne opredelijo do druge strani – delavk in delavcev. Očitanje predlagatelju zakona in sindikatom populizem pa je višek, tako kot izjava o bogatih revežih, poudarjajo. Predstavniki delodajalskih organizacij si ne znajo predstavljati in jih očitno niti ne zanima, kako preživeti z nekaj več kot 600 evri na mesec: "V KSS vsak dan poslušamo žalostne zgodbe delavk in delavcev, ko nam razlagajo kako ne morejo preživeti svojih družin. Vedno več jih je na robu obupa. S pomočjo KSS so delavke in delavci v kar nekaj podjetjih dvignili svoje osnovne plače na raven zakonsko minimalne, a na žalost so za to bile potrebne stavke, za katere se odloča vedno več delavk in delavcev, saj za tako mizerne plače ne morejo in nočejo več delati."