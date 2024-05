Na barviti tetovaži in tudi na plaži - nova lojalnost v Tuš prinaša 48 različnih tatujev, na katerih so upodobljeni junaki iz ikoničnih filmov Universal Studios, in prikupne plažne brisače s Kung Fu Pando, Shrekom, Poppy iz risanke Troli in Martyjem iz filma Nazaj v prihodnost.