Kučan in Peterle si želita več enotnosti: prevladati mora skupno dobro

Prvi predsednik republike Milan Kučan in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle si ob 31. obletnici osamosvojitve Slovenije želita večje enotnosti slovenskega naroda. Strinjata se, da je bila prav ta ključna, da smo dobili svojo državo. Prav tako menita, da bi za dosego skupnih ciljev morala prevladati ideja skupnega dobrega.

Slovenci danes obeležujemo 31. obletnico osamosvojitve, ko je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije. Večina slovesnosti in osrednja proslava ob dnevu državnosti so se že zvrstile v petek, danes pa bo predsednik republike Borut Pahor vročil zlati red za zasluge Ludviku Toplaku in Robertu Battelliju. Kot je Kučan dejal v izjavi za medije ob robu slavnostne seje DZ na predvečer dneva državnosti, spomini na slovensko osamosvojitev z leti postajajo vse lepši, saj "človek z leti vso tesnobo, negotovost, pa tudi veselje, ne samo ponotranji, ampak jih tudi začenja razumevati kot nekaj nujnega". Sporočilo osamosvojitve je po njegovi oceni v referendumski odločitvi slovenskega naroda in enotnosti, ki si jo je slovenska politika izborila skupaj z državljani. Ko ljudje začutijo, da ni enotnosti med tem, kar mislijo ljudje, in tem, kar počne politika, se veliki projekti niti ne začnejo, kaj šele končajo, je prepričan Kučan.

icon-expand Proslava pred dnevom državnosti FOTO: Aljoša Kravanja

V današnjem času ni možno dosegati take enotnosti kot leta 1991, slab obet za prihodnost je po njegovem mnenju tudi ideološka zazrtost v preteklost in vse, kar na silo deli Slovence. Meni sicer, da vsem današnjim politikom, naslednikom njegove generacije, ne manjka poguma, a "nekaterim ne manjka poguma tudi za neumne in neprave stvari". Lepe spomine na osamosvojitev slovenske države deli tudi predsednik prve slovenske vlade Peterle, ki je ob robu slavnostne seje DZ dejal, da "kar naprej praznujem, saj vem, za kaj je šlo".

Meni sicer, da slovenski demokratični tranziciji še marsikaj manjka. Želi si tudi, da bi bili sposobni stopiti skupaj v bistvenih zadevah, in da ne bi vsake dve ali štiri leta menjali temeljne smeri, v katero gre država. Hkrati ocenjuje, da je potrebnega več dialoga, prav tako pa visoke politične kulture, ki bi šla v smeri spoštovanja, pripravljenosti na sodelovanje in posluha za dobronamerno kritiko. "Po 31 letih je pod črto slovenskih prizadevanj veliko uspehov, na katere smo lahko ponosni," meni. Kljub temu bi bilo po njegovi oceni treba narediti še marsikaj za dobro vseh. "In če bo ideja skupnega dobrega prevladovala, bo pri nas še lepše, kot je," je prepričan Peterle. Spomnimo Danes bomo obeležili 31. obletnico osamosvojitve, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije, in sicer Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni RS, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.