Kučan: Spreminjanje Gaze v pokopališča nikakor ni obramba

"Oba so napadli, ker sta o dogajanju v Gazi povedala, kar je v imenu človečnosti in miru treba povedati. Povedati, da eno nasilje ne opravičuje drugega nasilja. Povedati, da ima tudi vojna pravila in da sovražnosti rodijo nove sovražnosti. Nasilje Hamasa, ki mora biti najostreje obsojeno, pa ne daje pravice za kolektivno kaznovanje Palestincev," je dodal.

"Tako povpraševanje je deležno anateme in očitkov, da izenačuje dejanja agresorja in žrtve, da opravičuje agresijo in da zanemarja pravico napadenega do obrambe," je pojasnil.

Vojne danes so drugačne, ne v tem, da v njih ne bi bilo grozodejstev, množičnih zločinov nad civilnim prebivalstvom in pobijanja otrok, temveč v tem, da je zdaj praktično prepovedano povpraševati po koreninah sporov, je na slovesnosti ob 55. obletnici ustanovitve Teritorialne obrambe in 30. obletnice ustanovitve Zveze društev veteranov vojne za Slovenijo na Bledu poudaril nekdanji predsednik Milan Kučan .

Ob tem je opozoril, da spreminjanje Gaze v množična pokopališča nikakor ni obramba. V luči tega je izrazil upanje, da bodo "upravitelji Slovenije zbrali dovolj moči in poguma ter odločneje zahtevali vsaj prekinitev vojne ter preprečitev etničnega čiščenja in genocida".

Prepričan je, da bo tudi v Izraelu slej ko prej prevladal glas razuma, ki bo povprašal, kakšno ceno bosta za sedanje početje plačala Izrael in judovska skupnost po svetu.

"Netanjahuja nekoč ne bo več, ostala pa bosta neizmerna bolečina in sovraštvo, ki ju je utrdil, tako kot ju je utrdil Hamas, za kar bodo plačevale še mnoge generacije. To sega tudi do nas. Nedavno onesnaženje judovskega centra v Ljubljani s svastiko zato zahteva najostrejšo obsodbo," je še dodal.

Fajonova za takojšnje humanitarno premirja v Gazi



Ministrica Tanja Fajon se je udeležila neformalnega videokonferenčnega srečanja ministrov EU za zunanje zadeve o razmerah v Izraelu in regiji.

"Nujno je takojšnje humanitarno premirje, razmere v Gazi so grozljive, tragične in se iz dneva v dan slabšajo. Na mednarodni dan otrok smo priča grobišču več tisoč otrok, bombardiranju šol. To so grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Naša odgovornost je, da zaščitimo najbolj ranljive," je med drugim povedala na zasedanju. Vnovič se je zavzela za zaščito civilistov in zagotovitev humanitarnih koridorjev, da bo pomoč prišla do ljudi, ter pozvala k izpustitvi talcev.

Poudarila je pomen preprečevanja prelivanja konflikta v regijo ter izrazila zaskrbljenost zaradi povečanja nasilja izraelskih naseljencev in žrtev na Zahodnem Bregu.



Ministri so se strinjali, da je treba nasloviti prihodnost palestinske države na osnovi dveh držav, kar bo pripomoglo k trajnostnemu in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu. "Največje zagotovilo za varnost Izraela je oblikovanje palestinske države, mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev," je dejala Fajonova. Napovedala je, da v kratkem potuje v regijo z željo, da Slovenija aktivno prispeva k destabilizaciji razmer in iskanju morebitne politične rešitve.