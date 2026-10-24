Kučan: 'Ta vlada bije idološki boj z nasprotniki, ki jih ni več'. Janša: 'Žalostno ...'

Medtem, ko so v Kopru pilili še zadnje podrobnosti pred jutrišnjo proslavo ob dnevu suverenosti in kot so dodali v Janševi vladi, osvoboditvi Slovenije, se je prvi predsednik republike v Sromljah poklonil - na državni slovesnosti nezaželeni - rdeči zvezi in spominu na brežiško partizansko četo.

"Ta vlada bije idološki boj z nasprotniki, ki jih ni več. Rdeča zvezda za njih pomeni nekaj drugega, kot za mene. Moj oče je kot pratizan padel z rdečo zvezdo," pravi Milan Kučan.

In se pri tem spomnil istih prelomnih dogodkov, ki sta jih s premierjem in tedanjim obrambnim ministrom Janšo spremljala še z roko v roki. "To je bil veličasten dogodek, ki se zgodi enkrat v življenju človeka. Posebej, če je na mestu, na katerem sem takrat bil jaz. Kot predsednik predsedtva in poveljnik oboroženih sil."

A 35 let kasneje, so stvari zelo drugačne. Ključni protagonisti obeh političnih polov ne želijo niti sedeti na istem prazniku slavne zgodovine. Tako predsednik vlade in eden njegovih najbolj udarnih poslancev o zavrnjenem vabilu predsednice Nataše Pirc Musar. "Žalostno, da imajo nosilci najvišjih državnih funkcij raje simbole agresorske armade, ki je rušila in morila po Sloveniji - kot pa lastno državo," je zapisal Janša. Žan Mahnič pa: "Bo kdo pogrešal komunajzarko?"

Kučan pa: "Sem solidaren z njo. Jaz seveda tudi ne grem. Imam še dodaten razlog. Ker se pri teh stvareh nikoli več ne omenja predsedstva. Kot da predsedstva republike takrat ni bilo in kakor, da ni imelo vloge. Čeprav je pravzaprav vodilo celo zadevo od takrat naprej."

V Kopru pa ne bo niti ostalih nekdanjih predsednikov. Danilo Türk se je zaradi osebnih razlogov opravičil že prejšnji teden, še preden je eskaliralo med Pirc Musarjevo in Janševim odborom za proslave. Borut Pahor pa nam je sporočil, da bo v službi. In da zadnji dve leti obiskuje le junijsko in decembrsko državno proslavo.