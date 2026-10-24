Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kučan: 'Ta vlada bije idološki boj z nasprotniki, ki jih ni več'. Janša: 'Žalostno ...'

Ljubljana, 24. 10. 2026 20.36 pred 1 uro 2 min branja 130

Avtor:
Anže Božič
Milan Kučan

Ne le aktualne predsednice republike Nataše Pirc Musar, na državno proslavo ob dnevu suverenosti ne bo niti nikogar od bivših predsednikov države. Vsak s svojim razlogom bodo v Kopru manjkali Milan Kučan, Danilo Türk in Borut Pahor. Kaj nekdanji državniki s tem sporočajo? In kako sta na košarico vrhovne poveljnice slovenske vojske reagirala premier Janez Janša in njegova SDS?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Pred praznikom
    02:24
    Iz 24UR: Pred praznikom
  • Iz 24UR: Nekdanjih predsednikov ne bo na proslavo
    02:57
    Iz 24UR: Nekdanjih predsednikov ne bo na proslavo

 

Medtem, ko so v Kopru pilili še zadnje podrobnosti pred jutrišnjo proslavo ob dnevu suverenosti in kot so dodali v Janševi vladi, osvoboditvi Slovenije, se je prvi predsednik republike v Sromljah poklonil - na državni slovesnosti nezaželeni - rdeči zvezi in spominu na brežiško partizansko četo.

"Ta vlada bije idološki boj z nasprotniki, ki jih ni več. Rdeča zvezda za njih pomeni nekaj drugega, kot za mene. Moj oče je kot pratizan padel z rdečo zvezdo," pravi Milan Kučan. 

In se pri tem spomnil istih prelomnih dogodkov, ki sta jih s premierjem in tedanjim obrambnim ministrom Janšo spremljala še z roko v roki. "To je bil veličasten dogodek, ki se zgodi enkrat v življenju človeka. Posebej, če je na mestu, na katerem sem takrat bil jaz. Kot predsednik predsedtva in poveljnik oboroženih sil."

A 35 let kasneje, so stvari zelo drugačne. Ključni protagonisti obeh političnih polov ne želijo niti sedeti na istem prazniku slavne zgodovine. Tako predsednik vlade in eden njegovih najbolj udarnih poslancev o zavrnjenem vabilu predsednice Nataše Pirc Musar. "Žalostno, da imajo nosilci najvišjih državnih funkcij raje simbole agresorske armade, ki je rušila in morila po Sloveniji - kot pa lastno državo," je zapisal Janša. Žan Mahnič pa: "Bo kdo pogrešal komunajzarko?"

Kučan pa: "Sem solidaren z njo. Jaz seveda tudi ne grem. Imam še dodaten razlog. Ker se pri teh stvareh nikoli več ne omenja predsedstva. Kot da predsedstva republike takrat ni bilo in kakor, da ni imelo vloge. Čeprav je pravzaprav vodilo celo zadevo od takrat naprej."

V Kopru pa ne bo niti ostalih nekdanjih predsednikov. Danilo Türk se je zaradi osebnih razlogov opravičil že prejšnji teden, še preden je eskaliralo med Pirc Musarjevo in Janševim odborom za proslave. Borut Pahor pa nam je sporočil, da bo v službi. In da zadnji dve leti obiskuje le junijsko in decembrsko državno proslavo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
državna proslava bojkot

'Le še nekaj sto jih je bilo': na Ljubljanskem barju rešujejo ogrožene vrste

24ur.com Kdo opravlja in kdo ne opravlja svojih državniških dolžnosti?
24ur.com Ideološko razdeljena Slovenija, Pahor: Treba je stopiti na zavoro
24ur.com Izstop iz Nata? Janša: Predlog je 'butast'. Pirc Musarjeva: Pogovorite se!
24ur.com Vlada ne bo upoštevala priporočil komisije: v Bruselj pošilja enega kandidata
24ur.com 'Takrat smo mračnim silam pokazali, da nimajo prostora v vladi'
24ur.com Kadrovska blokada in nesposobnost dogovora: kaj bo z varuhom in guvernerjem?
24ur.com Žbogar namesto Malovrha. Horvat: Ta poteza je najmanj nespodobna
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI130

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
24. 10. 2026 21.51
Kdaj bodo ukinili partizanske pokojnine, ki se prenašajo na potomcem? Če se ne prenašajo navadne, se nimajo kaj prenašat partizanske!!!
Odgovori
0 0
2fast4
24. 10. 2026 21.51
Levicarji poglejte kaj ste naredili po EU...
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
24. 10. 2026 21.51
Kaj je to? Majhno, sivo in lažnivo?
Odgovori
0 0
Srebrni prašek.
24. 10. 2026 21.50
Ko vidim tega malega mi je slabo.
Odgovori
-1
1 2
mamma mia
24. 10. 2026 21.48
Zna biti,da se bo tudi janesh zadnji trenutek obrnil in ga ne bo na " njegovi" proslavi osvoboditve.Ker je morje preblizu odra postavljeno baje :)
Odgovori
+2
4 2
Nidami
24. 10. 2026 21.48
Sam sem večkrat dejal ,da imamo Milana ,Robija in Tino pa.smo.zmgqli .
Odgovori
-2
0 2
Muki.
24. 10. 2026 21.49
Res je pa našo Metelkovo.
Odgovori
-1
0 1
Kod.
24. 10. 2026 21.48
V letu 2026 imamo še vedno v gozdovih patizanska zborovanja🎪
Odgovori
+1
3 2
KatiFafi
24. 10. 2026 21.47
Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.
Odgovori
+4
4 0
FETS LUCK
24. 10. 2026 21.47
Kacin bi moral ze zdavnaj odstopit. Tole forsiranje Janse je preseglo ze vse meje dobrega okusa. Tole ni nobena proslava ampak navaden desnicarski ideoloski boj. Tega res ne rabimo.
Odgovori
+1
6 5
2mt8
24. 10. 2026 21.47
Kučan skrbi za ideologijo, Janković pa za kapitalsko izvedbo te idelogije. Tako preprosto je to.
Odgovori
-1
4 5
Alan Ford SDS Butale
24. 10. 2026 21.47
V prvi vrsti bo puklasti s slovensko škofovsko "elito".
Odgovori
+4
7 3
poper00
24. 10. 2026 21.46
g Milan je človek,ki ga je volilo največ Slovencev v zgodovini samostojne Slovenije.
Odgovori
+2
7 5
Zmaj39
24. 10. 2026 21.46
Kako lahko Kučan reče, da ideoloških nasprotnikov ni več, če stojijo v četi za njim - NOB vrednote, pa to....
Odgovori
+2
7 5
Victorinox
24. 10. 2026 21.46
Slovenija stagnira predvsem zaradi blokad levičarjev, kateri niso za spravo, kot prvorazredni želijo vladati za vedno, zavirali so razvoj gospodarstva, demokracije, uničevali Slovenijo s korupcijo ipd. lopovščinami.
Odgovori
+1
7 6
štrekeljc
24. 10. 2026 21.49
Kdo ni za spravo? Kdo neprestano iz nekih lukenj vlači kosti?
Odgovori
+1
1 0
Petur
24. 10. 2026 21.45
sramotna združba se je priplazipa skozi zadnja vrata na oblast..
Odgovori
+0
4 4
Fokus
24. 10. 2026 21.44
Nespodobno palček. Nesposobnost dialoga, PV ( samo "njenih" državljanov) in ostali so se izločili sami. Totalitarna simbolika ne sodi nikamor.
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Lahko vaša fotografija razkrije vaše dejansko zdravje?
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
cekin
Portal
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
moskisvet
Portal
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022