Slovenija

Kučan: Žal smo dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo

Maribor , 20. 05. 2026 20.34 pred 21 minutami 3 min branja 12

Avtor:
A.K. STA
Milan Kučan

Bivši predsednik Milan Kučan je na pogovornem večeru ob 35-letnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije menil, da je prav, da se ohranja spomin na te dogodke. "Dostikrat o teh dogodkih in ljudeh govorijo tisti, ki niso bili zraven, ki nimajo nobenega spomina. Žal smo dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo," je dejal.

Opisal je sprejemanje odločitev, ki so vodile do osamosvojitve Slovenije, glede očitkov zaradi izjave, da samostojna Slovenija ni bila njegova intimna odločitev, povedal, da so bile njegove besede vzete iz konteksta.

"Moja primarna odgovornost je bila poskusiti ohraniti Slovenijo v skupni državi, če jo je mogoče preoblikovati tako, da bodo v njej zagotovljeni zgodovinski interesi slovenskega naroda. Ko je bilo ugotovljeno, da to ni več mogoče, je bilo potrebno delati na drugem konceptu, na drugi alternativi in ta alternativa je bila samostojnost. Ponosen sem, kako je Slovenija po tej poti šla in seveda sem ponosen tudi na svoj delež pri tem," je dejal.

Zavzemanje za mirne rešitve Kučan pogreša pri današnji svetovni diplomaciji. "Govori samo o vojni in oborožitvi, o miru pa ne razmišlja nihče," je opozoril.

Kučan
Kučan
FOTO: Bobo

Pri osamosvajanju Slovenije je bila po njegovih besedah vedno glavni cilj preprečitev vojaškega spopada, odločitve pa nikoli niso bile lahke. "Zgodba se je res končala s srečnim koncem, a bilo je potrebno tudi veliko pameti in modrosti, da se ni izzivalo po nepotrebnem. Ker bi se nam lahko zgodilo to, kar se je zgodilo na Hrvaškem in kar se po mojem še zmeraj dogaja v Bosni in Hercegovini," je povedal. "Najbolj glasni so tisti ljudje, ki niso nosili nobene odgovornosti," je menil.

Vedno je po besedah bivšega predsednika "potrebno za svoje odločitve imeti podporo v narodu". "To je ena od ključnih slabosti sedanje politike. Razen ene stranke, ki pač ima svoje zaledje, so vsi ostali pozabili, da se je potrebno z ljudmi pogovarjati. In potem dobite na televiziji enega od predsednikov teh strank, ki reče, da v politiki je laž dovoljena. Če bi mi takrat tako delali, mislim, da se ne bi mogli danes tukaj tako pogovarjati," je še povedal.

Ko gleda nazaj na dogodke v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, meni, da je bila njegova največja napaka preveliko zaupanje. "Preveliko zaupanje je lahko napaka, hkrati pa premajhno zaupanje človeka ohromi. Če ne zaupaš svojim sodelavcem, se je zelo težko izogniti napakam. Torej ni dobro ne eno ne drugo," je dejal.

"Pomembno je, da je ta skupen projekt slovenske politike in slovenskega naroda uspel, da smo dosegli ta rezultat, kakršen je. Drugo je seveda vprašanje, kaj s tem rezultatom danes počnemo, prav te dni. Ampak takrat je ta projekt uspel in na to moramo biti ponosni," je še dejal Kučan na pogovornem večeru, ki ga je priredilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor.

"Narod, ki nima zgodovinskega spomina in ga ne spoštuje, tudi nima velike prihodnosti," je prepričan.

V Mariboru bodo v soboto obeležili 35. obletnico pekrskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. S tem se spominjajo dogodkov 23. maja 1991, ko je Jugoslovanska ljudska armada v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center Teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov, Mariborčani pa so zasedli ulice.

kučan govor

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
velikiblek
20. 05. 2026 21.08
Kučan je najprej uničil arhive, nato pa še razorožil Teritorialno obrambo. Zakaj ga o tem novinarji nič ne vprašajo.
Odgovori
0 0
Klovni...
20. 05. 2026 21.08
Se spomnimo..... Sploh tistih izdajalcev, katerim samostojna slovenija ni bila intimna opcija.
Odgovori
0 0
velikiblek
20. 05. 2026 21.07
”O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti,” Milan Kučan, 31. 1. 1990.
Odgovori
0 0
Desniprepad
20. 05. 2026 21.07
Moder človek, pogrešam tudi Drnovška ki je bi tudi moder in državotvoren. Kar se pa današnjih politikov tiče razen redke izjeme so pa postali hinavci, res je potrebno ohranjati zgodovinski spomin iz katerega iz lastnih izkušenj potem postanemo modri in vemo zakaj so se v zgodovini dogajale strahote in če se to hitro pozabimo se bo temačna zgodovina žal ponovila. Naš slovenski narod potrebuje enotnost ne izkjučevanje. Vendar se bojim da bo ta bodoča vlada vladala v duhu izključevanja. Kar me izredno žalosti.
Odgovori
0 0
G. Papež
20. 05. 2026 21.07
Poskušal je rešiti Jugoslavijo pa malo zapalamudi o neki obliki države, da je dejstvo videti lepše. Hec pa je, da mu ravno to očita Janša.
Odgovori
0 0
Vakalunga
20. 05. 2026 21.06
In njegova najlepša... ”Samostojna Slovenija bi bila najbolj črnogleda varianta … Vendar moramo narediti vse, da Jugoslavija bo,” Milan Kučan....
Odgovori
0 0
Vakalunga
20. 05. 2026 21.05
Še ena njegova...”Naša opredelitev je nedvomno Jugoslavija. Mi razumemo in sprejemamo Jugoslavijo za svojo državo in si je ne pustimo vzeti,” Milan Kučan
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
20. 05. 2026 21.04
Tuuujjjj, tuuujjj ... !!!
Odgovori
0 0
Vakalunga
20. 05. 2026 21.04
Da se ne pozabi..”Slovenske identitete, naj si še tako domišljamo, da je, v Evropi in svetu ni, vsaj ne kot del nečesa avtonomnega in do kraja razpoznavnega. Je predvsem identiteta Jugoslavije ali celo Balkana,” Milan Kučan v Ljubljani..
Odgovori
0 0
ptuj.si
20. 05. 2026 21.04
Zakaj intervju z nekom,ki je bil proti osamosvojitvi?
Odgovori
0 0
Rock8
20. 05. 2026 21.08
Ti je lepo razložil da to ni res.preber si
Odgovori
0 0
murate
20. 05. 2026 21.03
Kučan je povedal kar nekaterim zaledeni kri v žilah. Naša naloga je bila izogniti se nepotrebnim provokacijam,prelivanju krvi .Zato nas je veliko takrat vojaških obveznikov danes še živih sicer bi bilo kot v Ukrajini vsak dan nekaj 100 mrtvih
Odgovori
+1
1 0
