'Kuhali' se bodo na 45 stopinj Celzija

Vroče ne bo le pri nas - z več koncev sveta še pred poletjem poročajo o vročinskih valovih. V Indiji se živo srebro že nekaj dni vzpenja nad 40 stopinj - meteorološki urad je prebivalcem prestolnice New Delhi napovedal tudi do 45 stopinj Celzija v prihodnjih dneh. Vročina naj bi se širila tudi nad več drugih severnih regij - oblasti ljudi pozivajo, naj v najbolj vročih urah ostanejo v zaprtih prostorih in sprejmejo previdnostne ukrepe proti boleznim, povezanim z vročino.