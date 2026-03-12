Slovenija
Kuharski mojstri in ljubitelji dobre hrane se že ogrevajo
Čez teden dni se bo začel pomladanski teden restavracij. Ta je neformalno že postal pravi ljudski praznik. 123 restavracij bo ponujalo menije po posebni ceni, nahraniti pa nameravajo več kot 50 tisoč izbirčnih ust. Teden restavracij namreč pravi, da je zahteven potrošnik v resnici blagoslov, saj nagradi kakovost.
