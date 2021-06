Kuharski mojstri prisegajo na plin

Zdaj smo v sezoni pripravljanja hrane na vrtovih. Tako z marsikatere terase zadiši po odlični hrani pripravljeni na žaru. Tam pripravljene jedi pa niso le zelo okusne, pač pa tudi bolj zdrave kot recimo ocvrte jedi, saj ponavadi vsebujejo manj maščob in so posledično manj kalorične.

Plin omogoča hitro zmanjševanje in zaustavitev dotoka energije, kar je še posebno pomembno pri specializiranih načinih priprave hrane. Življenje na vasi in nekaterih mestih pogosto ne omogoča povezave s plinovodom, zato večina gospodinjstev še vedno kuha s pomočjo plinskih jeklenk .

Priprava žara na oglje za uporabo je procedura, ki vam bo vzela čas. Pri plinskem žaru pa lahko le zavrtite gumb, nastavite primerno temperaturo in že je žar pripravljen za uporabo. Torej prva prednost je hitrost priprave . Druga je gotovo stroškovna učinkovitost , saj je plin v jeklenkah cenovno ugodna rešitev.

Tudi mojstri peke na žaru so pozorni tako na izbiro hrane, ki jo bodo na njem pripravili kot seveda tudi na vrsto žara. Kot zanimivost lahko dodamo, da za razliko od žarov, ki za gorivo uporabljajo oglje, plinski žari v zrak ne spuščajo dima, prav tako med peko ne proizvajajo pepela.

Butan plin je ravno v teh dneh, kot prvi s Sloveniji, predstavil biopropan. Gre za obnovljiv plin, ki ga pridobivamo večinoma iz izrabljenih rastlinskih olj in maščob. Zdaj bo v vsaki njihovi zeleni jeklenki kar 20 % biopropana, cena Zelene jeklenke pa ob tem ostaja nespremenjena.

Biopropan, propan obnovljivega izvora

Kemično je povsem enak običajnemu propanu, vendar v nasprotju z njim ne izhaja iz fosilnih goriv, temveč je popolnoma organskega izvora. Še zmeraj ga lahko uporabljamo na istih napravah in ima enako kalorično vrednost kot propan, le s to prednostjo, da njegova proizvodnja zmanjša emisije ogljikovega dioksida (CO2) do 80 %.