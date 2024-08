'Kuharski poklic je težek, a je vredno'

Delo kuharja je zelo zahtevno, a 24-letni Luka Leskovar uživa v svojem poklicu. "Že od malih nog sem rad pomagal v kuhinji, najprej staršem, potem babici, imel sem veselje do tega poklica." Končal je srednjo gostinsko šolo, a sprva ni pričel delati v gostinstvu.

"Med korono sem pa prišel delat kot pomočnik na Roglo, potem pa sem se odločil, da pač je to moj poklic, ki bi ga rad opravljal celo življenje, zato sem se vpisal v višjo gostinsko šolo v Maribor, na izredni študij," je dodal. Prav v tem času pa so na Rogli ustanovili Darinkin sklad. Darinka Orlačnik je bila odlična kuharica, ki je po izpovedi starejših gospa z zreškega Pohorja sestavila recept za pohorski lonec, ki so ga kmalu dodali na seznam zaščitenih jedi, pod naslovom Okusi Rogle. Vsako leto, letos je bilo že štirinajstič, se posamezne skupine pomerijo v kuhanju. Zmaga tista, ki pripravi najbolj podobnega originalu.

Luka Leskovar je prvi izšolani kuhar, sredstva iz sklada so mu pri tem zelo pomagala. "Izredno šolanje je zelo drago in mi je pomagalo, da sem lažje prišel skozi to šolanje."

Si pa Luka zelo želi, da bi na njegovo pot stopilo več mladih. Res je, da se posameznih kuharskih dogodkov udeležuje veliko mladih, a se le redki odločijo za poklicno pot. "Če imate željo do tega poklica, nič ne razmišljajte, res da je poklic težek, je pa vredno."

Kuharski poklic je torej seštevek trdega dela, znanja in predanosti, rezultat pa so veseli in zadovoljni gostje.