Kuhinja je srce doma in prostor za druženje: nova raziskava podjetja IKEA razkriva, da Slovenci še vedno radi kuhajo doma in obroke delijo s člani gospodinjstva

Ti vpogledi izhajajo iz raziskave Cooking & Eating Report podjetja IKEA , v kateri je sodelovalo več kot 32.000 ljudi iz 31 držav, med njimi tudi Slovenije. Ugotovitve ponujajo svež in ponekod presenetljiv pogled na sodobne kuharske in prehranjevalne navade ter na to, kako danes preživljamo čas skupaj v pravem srcu doma: kuhinji.

Ko se ljudje v kuhinji počutijo dobro, več kuhajo, se več družijo in več delijo drug z drugim

Kar 72 % ljudi v Sloveniji kosilo poje v družbi nekoga drugega in čas ob jedi izkoristi za pogovor o vsakodnevnih dogodkih, novicah in vsem, kar se dogaja vmes. Za razliko od globalnih navad, kjer skoraj vsak peti človek obrok poje na kavču, je to v Sloveniji manj pogosto, saj se obroki pri nas še vedno večinoma delijo za mizo. To je dokaz, da so majhni rituali okoli jedilne mize še vedno pomemben del vsakdana v slovenskih domovih – prostor, kjer se izmenjujejo zgodbe in krepijo medčloveške vezi.

Za skoraj polovico Slovencev je kuhanje pravi užitek

Čeprav večerja pri Slovencih v povprečju traja le 24 minut – kar je manj kot v večini drugih držav – priprava hrane ostaja del vsakodnevne rutine. Skoraj polovica vprašanih kuha redno, v povprečju pet dni na teden, pri čemer obroke najpogosteje pripravljajo doma med delovnimi dnevi. Ko se odločajo med dostavo hrane in kuhanjem doma, ima doma pripravljena hrana še vedno prednost. V slovenskih gospodinjstvih kuhanje običajno vključuje lonec, ponev in pečico. Po ugotovitvah raziskave večina ljudi kuha po občutku, namesto strogega sledenja receptom. To se odraža v dejstvu, da kar 72 % Slovencev pravi, da kuha s svežimi sestavinami.

Ko gre za odločanje, kaj bodo jedli doma, se večina strinja v eni stvari – okus je na prvem mestu. Kar 69 % vprašanih pri izbiri hrane daje prednost okusu pred enostavnostjo in hitrostjo priprave, bolj zdravimi možnostmi ali cenovnimi vidiki. Ko gre za okuse, več kot 40 % vprašanih meni, da največje zadovoljstvo najdejo v jedeh, ki jih spominjajo na otroštvo. Kljub temu nostalgija ne izključuje radovednosti – 30 % ljudi doma z veseljem preizkuša nove recepte. Glede uživanja hrane, več kot 40 % Slovencev najraje posega po slanih prigrizkih.

Pametne rešitve za vsakodnevne izzive v kuhinji

Pri videzu in funkcionalnosti kuhinje se sodelujoči strinjajo, da pri vsakodnevni pripravi hrane pogosto primanjkuje prostora – bodisi delovne površine (27 %) ali dodatnega prostora za shranjevanje (28 %) – ali pa bi si preprosto želeli večjo kuhinjo (24 %). Kljub temu 37 % Slovencev pravi, da so s svojo kuhinjo zadovoljni, ne glede na njeno velikost. Ti rezultati potrjujejo, da ni treba, da je dobra kuhinja danes velika – biti pa mora funkcionalna, dostopna in prilagodljiva vsakdanjemu življenju, ne glede na prostor ali proračun.

Manj odpadne hrane, bolj premišljene nakupne odločitve