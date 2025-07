Kuhinja kot srce doma: Slovenci razkrivajo, zakaj jim je doma najlepše

Najnovejše poročilo podjetja IKEA Life at Home Report razkriva razloge za to in ponuja rešitve, kako lahko v času negotovosti in stalnih sprememb že drobni, a premišljeni koraki v dom vnesejo več radosti in dobrega počutja.

Poročilo Life at Home Report 2024 – raziskava o življenju doma, ki letos izhaja že enajstič zapored, raziskuje, kako ljudje živijo ter kaj jim doma prinaša resnično zadovoljstvo. V lanskem poročilu je bilo izpostavljenih osem temeljnih potreb za bolj kakovostno življenje: nadzor, udobje, varnost, skrb, pripadnost, občutek dosežka, cilji in užitek.

Letošnja raziskava, izvedena med več kot 38.000 udeleženci iz 39 držav, razkriva, da si mnogi vsakodnevno želijo več veselja v svojem domu, a ga težko doživijo. A pot do večjega zadovoljstva ni nujno zapletena – pogosto se skriva v majhnih trenutkih osebnega izraza, občutka udobja in igrivosti.