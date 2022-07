Kuhinjski bloki – esenca vaše kuhinje

icon-expand

Kuhinja je prostor, kjer se ne ustvarja le obroke, temveč tudi prostor, kjer se ustvarja energija, ki se jo zaužije s hrano, zato res ni vseeno, v kakšnem prostoru se izvaja kulinarične spretnosti. Da bodo lahko ljubezen in vse ostale stvari v življenju šle z lahkoto skozi želodec, je ključnega pomena, kako funkcionalna je kuhinja. Od tega, kakšni so vaši kuhinjski bloki - kuhinjske omare in omarice, kako dobro je narisan načrt za kuhinjo ter od številnih drugih stvari, je na koncu odvisno razpoloženje v kuhinji – z njim pa tudi vse, kar v kuhinji nastaja. Ne gre pozabiti, da se poleg hrane v kuhinji rodi tudi obilo lepih spominov.

icon-expand

Kakšna je kuhinja, ki izpolni vsa pričakovanja Sodobna kuhinja, ki izpolni posameznikova pričakovanja, je v prvi vrsti kuhinja, ki se v popolnosti prilagaja potrebam, željam in zahtevam svojega uporabnika. Kakšna točno naj bo, je odvisno predvsem od življenjskega stila in okusa njenega lastnika. Vsekakor pa je takoj na uporabnostjo, drugo merilo za izbor njena estetska dovršenost in všečnost.

icon-expand

3 razlogi, zakaj izbrati kuhinjski blok Izbira kuhinjskega bloka ima v primerjavi s kuhinjo, ki se jo sestavi iz – kot se rado reče – sto različnih vetrov, mnoge prednosti. 1. Premišljeno izbran kuhinjski blok se bo s svojimi merami popolnoma prilagodil prostoru, tako da v njem ne bo neizkoriščenega nefunkcionalnega prostora, ki bi kazil izgled kuhinje. 2. Kuhinjski blok zagotavlja estetsko dovršenost in skladnje vseh kuhinjskih elementov. Enake kuhinjske omarice, skladni ročaji za predale, skrita vgradna bela tehnika in še mnogo detajlov bo kuhinji dodalo dizajnersko celovitost in višji nivo uporabnosti. 3. Cenovna dostopnost je zagotovo ena od prednosti modernih kuhinjskih blokov, sploh v primerjavi z butičnimi izvedbami po meri. Kljub temu je v ponudbi najnaprednejših spletnih prodajalcev pohištva mogoče najti celo kuhinjske bloke po meri, kar minimalno vpliva na spremembo njihove cene.

icon-expand

Vrste modernih kuhinjskih blokov Kuhinjske bloke je mogoče najti v številnih barvah, slogih, postavitvah in dimenzijah, ki se bodo odlično podali v manjšo ali večjo kuhinjo. Na voljo so manjše kuhinje v enem bloku, večje kotne kuhinje z levo ali desno postavitvijo, s kuhinjskim otokom ali brez v sodobnem, minimalističnem, rustikalnem ali drugem slogu. Kakovostne izbire je pri preverjenih ponudnikih res ogromno! Kuhinje Jela so trenutno ena od najboljših izbir Odkar so v zadnjih letih slovenski kupci spoznali izvrstne kuhinje Jela, ki jih odlikujeta izjemna kakovost in res dostopna cena, se zanje pogosto odločajo in poročajo o svojem zadovoljstvu. Ker ima vsak zakaj svoj zato, tudi kuhinjam Jela priljubljenost raste iz leta v leto z razlogom.

icon-expand

Zakaj so kuhinje Jela tako priljubljene? Preprosto zaradi tega, ker glede visoke kakovosti in dostopne cene združujejo skoraj nemogoče, česar na trgu ni mogoče prav pogosto zaslediti. Poleg tega imajo še vrsto odličnih lastnosti. Med njimi so za njihovo priljubljenost najbolj zaslužni: 1. nemška kakovost, 2. moderen izgled, ki temelji na kakovostnih materialih, 3. ogromno možnosti kombiniranja posameznih elementov, 4. drobni detajli ali rešitve, ki na dolgi rok veliko pomenijo (kakovosten pult, tiho zapiranje, dolga življenjska doba celotnega kuhinjskega sestava ...). Na voljo je kar osemnajst kuhinjskih blokov Jela, ki s svojimi raznolikimi možnostmi postavitve, kombiniranja in prilagajanja posameznikovih željam omogočajo neskončne različice končne postavitve. Gre za kuhinjske bloke oziroma kuhinjske elemente Lira, Riva, Evia, Infinity, Tara, Modern, Highline in Evergreen. Velika prednost kuhinj Jela je tudi možnost njenega naročila po meri, kar pomeni, da se bo prostoru prilegala do milimetra, kar je pomembno ne le zahtevnim kupcem.

icon-expand

Hiter in varen nakup kuhinjskega bloka preko spleta Zakaj pa ne? Pravzaprav je to ob sodobnem tempu in načinu življenja, kjer čas ogromno pomeni, skoraj nujno. V Salonu pohištva Furnitura je to mogoče hitro, varno in ob pomoči strokovno usposobljenega osebja. Poleg tega je Salon pohištva Furnitura edini spletni trgovec, ki vam v svojem Showroomu v ljubljanskem BTC-ju še pred nakupom omogoča ogled izbranih kuhinjskih blokov in ostalih kosov pohištva. To omogoča dober občutek in daje dodatno zagotovilo, da je nakup opravljen varno, smotrno, vaša končna izbira kuhinje pa prava oziroma najboljša!

icon-expand