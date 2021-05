Kukanji za uboj matere 14 let in pol zaporne kazni

Državna tožilka Marta Durnik Vukelić je sicer za Dragana Kukanjo predlagala skupno 16 let zaporne kazni - za kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe dve leti in za uboj 91-letne Tatjane Antonije Kukanja 11 let. Tri leta in pol zaporne kazni pa je kukanja dobil še na prvem sojenju v lanskem za surovo ravnanje z mladoletno osebo in nasilje v družini, kar je potrdilo tudi Višje sodišče v Kopru.

Z izrečeno sodbo pa je zadovoljna državna tožilka."Sodišče je tožilstvu sledilo tako glede ocene, da je bila obtoženčeva prištevnost okrnjena v prvem delu noči, ko je povzročil hude telesne poškodbe, kot glede tega, da je bila ob osmi uri zjutraj, ko je mamo zadavil, njegova prištevnost neokrnjena. Sledilo nam je torej glede pravne kvalifikacije in glede prištevnosti. Tudi izrečena kazen zgolj minimalno odstopa od predlagane, tako da tožilstvo nima razloga za to, da bi se pritožilo." Na prvem sojenju na novogoriškem okrožnem sodišču je bila Draganu Kukanji sicer izrečena nekoliko višja, enotna 16-letna zaporna kazen za vsa štiri kazniva dejanja.

Kriminalisti so četrtega septembra 2018 v stanovanjsko hišo v Črničah prispeli po klicu obdolženega. Ta jim je dejal, da je njegova 91-letna mama padla po stopnicah in ne kaže več znakov življenja. Tudi medicinsko osebje ji ni moglo pomagati in so lahko le potrdili njeno smrt. Med kriminalistično preiskavo pa se je izkazalo, da je žrtev umrla okoli osme ure zjutraj, po večurnem fizičnem nasilju. Osumljenec je nekaj po deveti uri poklical novogoriški center za obveščanje in prijavil nezgodo. Še pred prihodom reševalcev in kriminalistov naj bi poskušal in deloma tudi uspel odstraniti sledove kaznivega dejanja ter prirediti dokaze, so tedaj navedli policisti.