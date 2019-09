'Kukavičja jajca'? Dobrih 21 odstotkov testov očetovstva je negativnih

Na Inštitutu za DNK analize so opravili statistiko DNK testov očetovstva za osebno uporabo in za sodišče, za zadnjih 10 let.

Odstotki naj bi se sicer razlikovali od države do države, odvisni pa naj bi bili od socialnega položaja, kulturnega okolja, verske pripadnosti in številnih drugih faktorjev, so pri Inštitutu zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da je v družbi z močnimi krščansklimi vrednotami ta odstotek višjih, kot v okoljih, kjer te vrednote niso tako močno zasidrane.

Če so v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja raziskovalci navajali, da naj bi bilo očetov, ki niso biološki očetje v družbi do 30 odstotkov, so študije po letu 1990 navajale drugačne številke. Raziskava v Veliki Britaniji je pokazala na zgolj en odstotek tovrstnih primerov, v Franciji pa na slabe tri odstotke.