KUL naprej s konstruktivno nezaupnico kljub pomanjkanju glasov

Jutri se bodo o številu podpisov, tehniki vložitve in skrajnem roku – menda do 20. januarja – znova pogovarjali predsedniki nastajajoče KUL.

Tako blizu, a hkrati tako daleč, se trenutno zdi njihov scenarij rušenja vlade Janeza Janše. Pri tem še vedno računajo na nezadovoljen del SMC, kjer so izbiro Karla Erjavca za alternativo sicer prepričljivo zavrnili. Toda, kot so sklenili, v luči enostranskih provokacij SDS zahtevajo nova pravila igre v koaliciji. Preigravali so celo idejo, da bi SMC zamenjala in nadomestila ministra za kulturo Vaska Simonitija. Zavrnili pa so stališče, da bi že ob osnutku poročila računskega sodišča glede spornih državnih nabav medicinske in zaščitne opreme vnaprej politično pokrili svojega šefa Zdravka Počivalška, češ da je v kriznih razmerah delal po najboljših močeh.