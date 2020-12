KUL predstavil načrt ukrepov za epidemijo in po njej

Koalicija ustavnega loka (KUL) je trenutni vladi in ministru za zdravje Tomažu Gantarju poslala dokument v katerem je predstavila načrt ukrepov proti epidemiji covid-19, ki je, kot pravijo, plod skupnega razmisleka posebne strokovne skupine, ki jo vodi Jože P. Damijan ter strank LMŠ, SD, Levice in SAB.

V uvodu načrta Koalicija ustavnega loka trenutni vladi očita, da je bila povsem nepripravljena na drugi val epidemije, "prepozni in kampanjski ukrepi" pa so rezultirali v "dramatično visokem smrtnem davku". Slovenija je trenutno po številu umrlih na milijon prebivalcev najbolj prizadeta država na svetu. "Zdaj, ko smo še vedno sredi drugega vala, žal ni ne enostavnih ne hitrih rešitev: odgovor je lahko le strokovno pripravljen in jasno komuniciran celovit načrt, ki zna skupaj misliti zdravstvo, gospodarstvo, socialo in javno življenje," pravijo.

Jože P. Damijan je na novinarski konferenci na daljavo povedal, da se zavzema za postopno odpiranje gospodarstva, da pa je zajezitev epidemije prva prioriteta. Kaj torej načrt Koalicije ustavnega loka predvideva? Razdeljen je v trinajst sklopov, prvi pa se nanaša na uvedbo ukrepov v zdravstvu v času epidemije. In sicer, KUL predlaga sistematično preprečevanje vnosa okub v DSO in zdravstvene ustanove z doslednim izvajanjem vseh zaščitnih ukrepov, urgentno povišanje kapacitet testiranja, tudi z uporabo t.i. hitrih antigenskih testov v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in tudi na področju šolstva. Predlagajo tudi vzpostavitev elektronskega načina spremljanja testiranih s PCR testi in elektronski način beleženja oseb, ki so testirane le s hitrimi testi.

icon-expand Jože P. Damijan FOTO: Bobo

Načrt za spopadanje z epidemijo predvideva okrepitev ekipe zaposlenih v DSO s fizioterapevti, delovnimi terapevti in medicinskimi sestrami. Prav tako se zavzemajo za vključitev koncesionarjev za delo v javne zdravstvene zavode pri zdravljenju covidnih bolnikov. Predlagajo sistematično ureditev prezračevanja v DSO, med drugim tudi z uporabo prenosnih čistilcev zraka, zagotovitev dodatnih 1000-1500 bolniških postelj ter zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov s ponovnim zagonom diagnostike pri odkrivanju raka, srčnožilnih bolezni in drugih kroničnih bolezni. Glede nagrajevanja za delo s covid pacienti se zavzemajo za razširjenje kroga upravičencev, ki bi zajemal tudi študente in dijake, ki delajo v zdravstvu oz. socialnem varstvu ter tudi za osebje v čistilni in vzdrževalni dejavnosti v DSO in zdravstvenih ustanovah ter za zaposlene v trgovinah, ki bi pri delu lahko prišli v stik z virusom. "Delavcem v zasebnem sektorju, ki so v času epidemije pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, pripada dodatek za delo v višini 300 EUR mesečno, ki ga delodajalcu povrne država," še navaja načrt. Ob tem predlagajo še, da se presežek zaradi neizkoriščenega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja usmeri v javno zdravstveno blagajno ter objavo nacionalnega razpisa za skrajševanje čakalnih dob. Eden od predlogov je tudi 100-odstotno nadomestilo plače za bolniško odsotnost v primeru okužbe s koronavirusom, ne glede na to, ali je do okužbe prišlo na delovnem mestu ali izven njega.

icon-expand V KUL pozivajo k ponovnemu odprtju šol za otroke do petega razreda. FOTO: Dreamstime

KUL se zavzema tudi za odprtje vrtcev in šol za otroke do petega razreda, saj bi tako razbremenili družine. "Virtualna poučevanje nikakor ne more nadomestiti normalnega učnega procesa ter stikov v živo in slabo vpliva na počutje otrok, zato bi moralo biti zaprtje šol zadnji izhod v sili." Zahtevajo pa tudi »preklic dokazano neučinkovitih ukrepov«, kot so nošenje mask na prostem ob ustrezni razdalji, omejevanje prehajanja občinskih meja, omejevanje izhoda iz države, prepoved obratovanja lokalov na prostem ter neobratovanje trgovin z neživilskim blagom. Drugi ukrepi V sklopu likvidnostne sheme predlagajo lažji dostop do likvidnostne pomoči s sprostitvijo pogojev in ugodnejšimi pogoji, poenostavitev pridobitve garancije, prenos postopkov na poslovne banke (SID banka pa naj bi prevzela obveznosti do poslovnih bank) ter konvertiranje v lastniški delež Republike Slovenije vseh terjatev unovčenega poroštva do gospodarskih družb iz likvidnostne sheme, ki jih v postopku izterjave ni mogoče izterjati. Glede financiranja izpadlih prihodkov in subvencioniranja fiksnih stroškov predlagajo avtomatsko pokritje 80 odstotkov izpadlih prihodkov glede na referenčno obdobje v 2019 za čas trajanja epidemije, pavšalno financiranje dela fiksnih stroško v višini 1000 evrov na zaposlenega za čas epidemije v drugem valu, povišanje zgornje meje vrednosti vseh državnih pomoči iz 800.000 na 1.200.000 na podjetje, 100-odstotno povračilo nadomestila za čakanje ter ohranjanje delovnih mest s tem, da delodajalci v obdobju prejemanja subvencije oziroma državne pomoči ne smejo odpuščati zaposlenih delavcev. Sredstva dodeljenih pomoči iz naslova povračil nadomestil plač in subvencioniranja skrajšanega delovnega časa gospodarskim družbam, ki spadajo med srednja in velika podjetja, pa bi se po predlogu KUL štela kot vložek v premoženje delodajalca, ki postane lastniški delež Republike Slovenije.

icon-expand Delodajaci po predlogu KUL v času prejemanja pomoči ne bi smeli odpuščati delavcev. FOTO: Gorenje Hisense