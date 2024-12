Kulinarična dobrodelnost: Pahor pripravljal orehove štruklje za otroke

Medtem ko se bodo v številnih domovih mize šibile pod vsemi dobrotami, med nami živi vse več takih, ki si ne morejo privoščiti niti toplega obroka – predvsem starejših, ki s svojimi pokojninami ne morejo preživeti. Zanje že 11. leto zapored skrbijo v ljubljanski Pokušini pod strehco, kjer vsak dan v tednu nahranijo najmanj 50 ljudi. Da smo lahko dobrodelni na kulinarični način pa so dokazali tudi otroci Mladinskega doma Malči Beličeve, ki so skupaj z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem pod budnim očesom kuharskih mojstrov pripravljali orehove štruklje. Z njimi bodo razveselili otroke, ki božično-novoletne praznike preživljajo v mladinskih domovih, kriznih centrih in drugih zavodih.