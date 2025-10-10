Kulinarična jesen v Radovljici

Okusi Radol'ce so združenje gostincev, ki že od leta 2013 organizirajo mesec lokalnih menijev. Združujejo restavracije, ki so jim kulinarični kritiki namenili dobro oceno, zasledujejo trajnostno poslovanje ter uporabljajo sledljive sestavine. Letos povezujejo 7 gostiln in restavracij: Hiša Linhart, Gostišče Tulipan, Gostišče Draga, Restavracija Tabor, Restavracija Šobec, Baffi House of Pizza in Vila Podvin. Med 25. oktobrom in 1. decembrom bodo ponujali vrhunske menije iz sledljivih sestavin. Cena za 3 hode je 30 €, nekateri pa bodo vključili tudi dodatne hode.
Tradicionalna otvoritvena večerja se bo letos odvijala v petek, 24. oktobra v Restavraciji Šobec v Lescah. Od 16h dalje bo sejem lokalnih dobaviteljev, na katerem se bodo predstavili tudi ponudniki združeni pod znamko Bled Local Selection. Tako tudi jeseni povezujemo Bled in Radovljico. Od 18.30 dalje se bo dogajanje preselilo v prostore restavracije, kjer vas čaka 4 - hodna vrhunska večerja izpod rok sedmih chefov. Za večerjo v restavraciji je potrebna predhodna rezervacija in nakup kulinaričnega doživetja na spletni strani www.radolca.si.
Letos zveste ljubitelje lokalnih menijev nagrajujemo s povabilom na ekskluzivni dogodek v družbi chefov. Vstopnico na dogodek, ki se bo 4. decembra odvijal v Baffi House of Pizza, si pridobite tako, da v mesecu novembru okusite vsaj 3 lokalne menije in tako pridobite žig v zbirni kartonček. Kartončki bodo na voljo pri vključenih restavracijah, do 2. decembra jih dostavite v TIC Radovljica in prejeli boste vabilo na dogodek.
Bo pa kulinarična jesen postregla še z mnogo edinstvenimi doživetji: voden potep Mesto čokolade, vodeno Kolesarsko turo po kmetijah, Čarobnost 4 okusov v Restavraciji Tabor, vodene čokoladne degustacije v Radolški čokoladi, degustacije mladih vin ter vin posebnih letnikov v Vinoteki Sodček, kuharsko šolo za otroke in odrasle v Hiši Linhart, vodene degustacije medu in medenih pijač slovenskega porekla v Trgovini Babka v Čebelarskem centru, kulinarične delavnice Sous vide v Vile Podvin, delavnica priprave testa z drožmi v Baffi House of pizza, delavnico peke kruha v Gostišču Tulipan in dneve odprtih vrat na kmetijah.
Pestra kulinarična jesen se bo zaključila s prižigom prazničnih luči 30. novembra na Linhartovem trgu, ko Radovljica vstopa v praznični december. Seveda pa bodo tudi vse decembrske koncerte popestrili Okusi Radol'ce z ulično prehrano.
Jesen v Radovljici bo pestra in okusna, zato vabljeni, da se nam pridružite. Več o programu najdete na www.radolca.si #visitradolca
Naročnik oglasne vsebine je Javni zavod Turizem in kulturo Radovljica.