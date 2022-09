Kulinarična nebesa v penthouseu z razgledom na Ljubljano

Prizorišče pop up restavracije bo penthouse stanovanje, ki se ga lahko uporablja za različne namene. Možno ga je najeti za poslovna srečanja, predstavitve ali manjše sprejeme za zaključene družbe, kot tudi za kosila in večerje. Nahaja se v 7. nadstropju poslopja NEU Residences, ki je namenjen počitniškim in poslovnim gostom. Kakovost njihovega bivanja dopolnjujejo nadstandardne storitve, med katerimi so ogrevan bazen na terasi z razgledom na Ljubljanski grad, NEUBAR, moderne gostinske storitve, fitnes, prostor za skupno delo, sejna soba z najsodobnejšo avdio-vizualno opremo, storitve recepcije in storitve čiščenja.

Večerja z začetkom ob 18. uri bo postregla s 7-hodnim menujem, ki ga bo zasnoval chef Klemen Skubic, vključeval pa bo sezonska, sveža in lokalna živila.