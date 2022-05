Kulinarični večer, ki ga ne smete zamuditi!

Pozdrav iz kuhinje ***** Brancin, zajčja detelja, malina Ervin Podbregar, Lesnika ****** Tatar srne na concasse-ju rdeče pese in avokada, tapenada črnih oliv, ananas mariniran v vinu in pehtranu, gorčična semena in luštrekova majoneza Luka Peternel, Planinka ****** Jajčevec, jajce, divje rože Ervin Podbregar, Lesnika ***** File dimljene postrvi, mini zeleni fižol s pehtranom, pesto špinače z lešniki, sotiran beluš, okisan špargelj, omaka pastinaka z drobnjakovim oljem in črnim kaviarjem Luka Peternel, Planinka ***** Divjačina, potočni rak, brokoli Ervin Podbregar, Lesnika ****** Mousse domače skute oblit s pirejem marelice, sorbet limone, kokosov drobljenec Luka Peternel, Planinka ******* Sladko presenečenje