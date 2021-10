Kulinarično popotovanje in dobrodelnost v središču Ljubljane

Poseben kulturni in družabni ter dobrodelno obarvan bazar SILA bo danes potekal od 10.30 pa vse do 16. ure. Zbrana sredstva bodo namenjena otroškim nasmehom, so zapisali pri združenju. Poudarjajo, da je vstopnica nasmeh, saj želijo krepiti dobro voljo in širiti nasmehe. "Širimo nasmehe skupaj, saj skupaj zmoremo več."

Z izkupičkom od dobrodelnega dogodka bodo podprli Mladinsko zdravilišče Debeli rtič, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Društvo prijateljev mladine Metlika in društvo Sonček za cerebralno paralizo.