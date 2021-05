Kulinariko v času predsedovanja Slovenije Svetu EU bo vodil Tomaž Kavčič

Kot so danes sporočili iz JGZ Brdo, je namen sklenitve sodelovanja združevanje najboljšega – ekskluzivnih lokacij in edinstvenega okolja, izurjenega osebja in prvovrstne storitve ter kulinarike na najvišji ravni. Tomaž Kavčič bo skupaj z zaposlenimi v JGZ Brdo skrbel za najvišjo kakovost in dovršenost kulinarične ponudbe v Elegans hotelu Brdo, Vili Tartini, gradu Strmol in Vili Bled.

Direktor JGZ Brdo Marjan Hribar je poudaril, da bo identiteta prenovljenega hotela s kar štirimi zvezdicami kakovosti in drugih lokacij usmerjena v preseganje pričakovanj gostov v vseh procesih, to pa bo imelo mnoge pozitivne učinke na delovanje zavoda in njegovih zaposlenih.

Znanje, ki ga bodo prejeli od Kavčiča, bo kakovost dela in profesionalnost zaposlenih še povečalo. Možnost neposrednega sodelovanja in dela z njim bo tudi velik motiv za številne mlade kuharje, ki stopajo na pot kulinarične kariere. Kulinarika pa je eden izmed najpomembnejših potencialov, ki bodo prenovljeni hotel na Brdu postavili na zemljevid najboljših v Sloveniji in širše, so prepričani v zavodu.

Kavčič je ob sklenitvi sodelovanja poudaril, da gre za potrditev njegovega dela. "Delo v času predsedovanja Svetu EU mi predstavlja velik izziv, ki ga z veseljem in velikim spoštovanjem sprejemam," je dejal, prepričan, da bodo delo, izkušnje in znanje prinesli rezultate ter da jim bo kakovost kulinarične storitve v JGZ Brdo uspelo povzdigniti na najvišjo možno raven.