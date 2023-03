Kult hepi hepi: obtožbe proti vodji zastarale tudi zaradi napake tožilstva

Gre za enega najodmevnejših primerov goljufije in pranja denarja pri nas, ki so ga podprla številna pričanja. Zloglasna sekta hepi hepi naj bi v zameno za osebnostno rast od svojih članov pobirala ogromne vsote denarja. In kakšen je rezultat preiskav in razkritij? Kazenski pregon vodje sekte Špele Peternel je tudi zaradi napake tožilstva padel v vodo.

Pred več kot 10 leti je delovanje sekte razkrila novinarka oddaje Preverjeno Irena Pan. Zloglasna vodja tega izkoriščevalskega kulta pa Špela Peternel, ki je s prodajanjem pozitivne energije, tečaji numerologije in drugimi storitvami od ljudi izvabljala nerazumne vsote denarja. Zdaj se je Peternelova roki pravice izognila. Že leta 2016 je tožilstvo obtožnico zoper njo zaradi kaznivih dejanj poslovne goljufije in pranja denarja umaknilo, zdaj pa je dokončno zaustavljen še pregon zaradi davčne zatajitve v višini 200.000 evrov, poroča spletni portal Necenzurirano.si. Lani poleti so namreč na okrožnem sodišču v Ljubljani odločili, da so očitana kazniva dejanja zastarala. icon-expand Špela Peternel FOTO: Kanal A Tožilstvo se je takrat na odločitev sodišča pritožilo, a jih je višje sodišče konec lanskega leta zavrnilo, s tem pa je ta zadeva tudi pravnomočno zaključena. Kar pa da ni le posledica izmikanja Peternelove in številih preložitev obravnav, temveč po informacijah medija tudi nepazljivosti oz. napake tožilstva. Tožilstvo je sicer obdolženi očitalo, da je zagrešila dve kaznivi dejanji davčne zatajitve. Leta 2010 naj bi Peternelova plačala za okoli 90.000 evrov premalo dohodnine, leto dni kasneje pa naj bi njeno podjetje Sina 5 pozabilo plačati 106.000 evrov davka od dobička. Obtožnico je tožilstvo vložilo leta 2017, a še pred tem je prišlo do spremembe zakonodaje, zaradi katere je zadeva zdaj izgubljena. Tožilstvo obtožnico spisalo po novem zakonu, sodišče upoštevalo starega Kako pa se je lahko kaj takšnega zgodilo? V času, ko so bila kazniva dejanja storjena, je moralo tožilstvo za hujšo obliko kaznivega dejanja dokazati "posebno motiviranost obtoženke pridobiti si korist velike vrednosti". Po letu 2012 in popravkih kazenskega zakonika pa "posebna motiviranost" kot znak kaznivega dejanja ni bila več predpisana. PREBERI ŠE Kako so v kultu hepi hepi premamili ljudi? Na tožilstvu so tako pri obtožbi upoštevali nov zakonik, ki ima daljši zastaralni rok (10 let), sodišče pa se je odločilo, da bo v obravnavi upoštevalo starejši zakon. V tovrstnih primerih se namreč vedno odločijo za tisti zakon, ki je za obtoženca milejši. S tem je bil zastaralni rok krajši, pri opisu kaznivih dejanj v obtožnici izostal tudi znak motiviranosti. Tožilstvo se je sicer napake zavedlo še pred začetkom glavne obravnave, obtožnico so tudi skušali popraviti in v njej po novem opisali tudi posebno motiviranost obdolženke, vendar pa je bila obtožnica takrat že pravnomočna, zato sodišče popravke ni dovolilo. Odločilo je na podlagi prvotno vložene obtožnice in kazenski postopek ustavilo.