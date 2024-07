Kulturna in kulinarična doživetja v Kranjski Gori

Obiskati velja tudi Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, mogočno kmečko hišo iz druge polovice 17. stoletja, ki jo danes gledamo kot prototip pristne slovenske alpske hiše. Zgrajena je iz materiala, ki ga je tu veliko – iz proda, kamna in lesa, macesna in smreke. Bogato opremljena s poslikanimi skrinjami, posteljami, zibelkami, orodjem, oblačili in ostalimi predmeti je avtentičen prikaz nekdanje podobe hiše in življenja premožnejše kmečke družine.

Podajte se na pot od muzeja do muzeja in obiščite vse tri muzeje in ob vsakem koraku uživajte v kulturni dediščini tega čudovitega kraja. V Kajžnkovi hiši v Ratečah, namenjajo posebno pozornost rateški tradiciji, rateški noši ter rateški kulinariki. Tu boste našli kopijo rateškega (celovškega) rokopisa , ki je za Brižinskimi spomeniki drugi najstarejši spomenik slovenskega pismenstva. Običajni muzej pa je nedavno nazaj obogatil nov turistični produkt – prvi slovenski escapemuzej . Edinstveno doživetje pri katerem s pomočjo ugank in namigov kranjskogorskega župnika Josipa Lavtižarja poskusite pobegniti iz muzeja.

Za konec pa obiščite še Slovenski planinski muzej, kjer boste doživeli pravo planinsko izkušnjo v prvem igrificiranem muzeju na svetu. Tukaj boste spoznali mejnike slovenske gorniške, alpinistične in gorsko-reševalne zgodovine. Ste že bili na Triglavu? V planinskem muzeju se lahko spustite z vrha Triglava in v virtualni resničnosti uživate v dih jemajočih razgledih z najvišjih slovenskih vrhov. Avantur željni se boste zagotovo želeli preizkusiti v doživetju Pobeg v bivak, ki vam prikaže kako zelo nepredvidljivo je lahko vreme v hribih. Ste spretni in znate logično razmišljati? Potem je Triglavski izziv kot nalašč za vas. S sodelovanjem, kančkom planinskega znanja in s pomočjo logike boste z nalogami, ki vas bodo vodile do glavne nagrade, opravili z levo roko.

Ob odkrivanju kulturne dediščine krajev v destinaciji Kranjska Gora lahko svoje brbončice potešite v kulinaričnih doživetjih in odkrivanju pristnih lokalnih okusov. Med raziskovanjem zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, kot so tradicionalne cerkve, muzeji in arhitekturne posebnosti, se vam odpira svet okusov. V Zgornjesavski dolini najdete pestro kulinarično ponudbo, ki sega od izbranih okusov sodobne kuhinje vse do tradicionalnih domačih jedi, narejenih po receptih naših babic. Gostinsko ponudbo v dolini uspešno dopolnjujejo domače gostilne, ki z družinsko tradicijo preko pristnih domačih jedi, ohranjajo okus domačnosti in značaj alpske pokrajine. Jasna Chalet Resort, Brunarica Kosobrin, Oštarija Kranjska Gora, Brunarica Krmiše, Gostilna Jožica, restavracija Triangel in Pino Alpino so s svojimi izbranimi jedmi pridobile certifikat in se združujejo pod kolektivno blagovno znamko Kranjska Gora Vrhunsko.

Tako Kranjska Gora kot Mojstrana pa bosta v poletnem času zaživeli ob večernih urah ko bodo na osrednjem trgu potekali poletni koncerti. Sklop koncertov pod imenom Poletje pod Vitrancem in Poletje pod Triglavom bo potekal ob petkih, sobotah in nedeljah v juliju in avgustu. Poletni cikel koncertov je še en razlog, zakaj bi bil greh zamuditi obisk Kranjske Gore. Čarobni večeri, polni glasbe, bodo poskrbeli za popolno kuliso nepozabnih poletnih noči. Ne glede na to, ali ste domačin ali popotnik, ki raziskuje Slovenijo, teh koncertov ne smete zamuditi.

Možnosti je nešteto – v kolikor vam zmanjka idej pa na spletni strani Kranjska Gora rešite interaktivni kviz Kam pa kam in poiščite izlet po vaših željah.





Naročnik oglasne vsebine je Turizem Kranjska Gora.