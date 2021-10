Naj kulturna šola 2021: Sodelovanje je recept za uspeh

Kaj si predstavljate pod nazivom kulturna šola? To je šola, kjer ni najpomembnejše učenje iz knjig, pač pa učenje za življenje. Kjer skušajo v vsakem otroku najti potencial in mu dati možnost, da počne, za kar je nadarjen. In vse to znajo v Osnovni šoli Preserje pri Radomljah. Zato so že tretjič prejeli priznanje javnega sklada za kulturne dejavnosti. Kakšno je življenje in učenje na najbolj kulturni slovenski šoli?