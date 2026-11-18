Za kaj konkretno bi lahko mladi porabili ta denar? 200 evrov bi torej prejeli vsi, ki bi v 2027 dopolnili 18 let, bone pa bi lahko koristili dve leti.

In sicer za knjige v slovenščini, za kina, ki so vključena v Art kino mrežo, pa za muzeje in galerije, ter za gledališke, plesne in glasbene predstave. Ob tem pa tudi za nakup likovnih del.

Predlog posebej prepoveduje unovčitve za izobraževalne potrebščine.

Društva in kulturne organizacije se bodo po podanem pozivu prijavili za možnost uveljavljanja bonov.

Koliko bi boni stali državo?

Boni so že predvideni v proračunu za prihodnje leto, državo pa bi letno stali 4,4 milijona evrov. Napovedujejo namreč, da bi jih prejemali tudi vsi 18-letniki za njimi.

Kmalu po vložitvi predloga pa je bilo slišati tudi skrb nekaterih kulturnikov, da bi ta denar vzeli pri sofinanciranju kulturnih ustanov oziroma njihovih programov. A ministrica poudarja, da gre za posebno postavko, ki so jo uspeli zagotoviti pri rebalansu proračuna.

In kako bi delovalo preverjanje? Vzpostavili bi tudi posebno mobilno aplikacijo, po vzoru tiste za študentsko prehrano.