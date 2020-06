Kulturniki na tokratni akciji aplavdirali ministrstvu

Članica aktiva, umetnostna zgodovinarka in kritičarka Petja Grafenauer je za STA dejala, da z današnjo akcijo ponovno opozarjajo na delovanje ministrstva za kulturo, v času epidemije novega koronavirusa pa vse do danes: "Najprej na njegovo neodzivnost na krizo, potem na predstavljanje tega, kar je redno delo ministrstva kot reševanje krize." Dodala je, da zaznavajo tudi popolno nezavedanje tega, kaj naj bi ministrstvo za kulturo sploh predstavljalo: "Predstavljalo naj bi odprt dialog, izkazovalo neko zrelost in razumevanje kulture in umetnosti."

A kot je dodala Petja Grafenauer, so namesto tega kulturniki deležni raznih sporočil preko Twitterja in komunikacije preko videoposnetkov. Kot so že opozorili v minulih tednih s strani ministrstva ni nobenega dialoga, razen z določenimi posamezniki, ker je po besedah sogovornice verjetno cilj, da se kultura še bolj razdeli znotraj sebe, a do tega ne bo prišlo. Zbrali smo se, ker menimo, da se dogaja nasilje nad kulturo, pa tudi zaradi fizičnega nasilja, do katerega je prišlo na petkovem protestu, je še povedala.