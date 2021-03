Kulturniki na tokratni akciji jasno: 'Simoniti mora oditi'

Umetnice in umetniki, samozaposleni v kulturi, kulturni delavci in podporniki kulture že skoraj eno leto naslavljajo Ministrstvo za kulturo, medije in širšo javnost. Tokrat so sporočili, da podpirajo interpelacijo in odstavitev Vaska Simonitija iz mesta ministra za kulturo. Zaskrbljujočo situacijo kulturne vojne v Sloveniji "po nareku vlade Janeza Janše , marionetno omogoča ravno Simoniti, njen cilj pa je uničiti, podjarmiti in razvrednotiti vse neodvisne in kritične glasove v državi," so sporočili.

Ministra so obtožili za koordinirane in strateške napade na neodvisnost medijev, samozaposlene v kulturi, kulturne ustanove in druge delavke in delavce v kulturi. Simoniti, kot so dejali, v svojem delovanju niha med ignorantsko brezbrižnostjo do dejanskih problemov in odkritimi sovražnimi napadi na vse drugače misleče. Spomnili so na zadnje primere zlorabljanja Ministrstva za kulturo "za povsem pristranske manipulativne in ideološke napade s strani ministra," ko protestnike zmerjal z blazneži in črnosrajčniki.

Kulturniki so si s črnim trakom simbolno prelepili usta, po nekaj minutah tišine pa so trakove odstranili in bučno opozorili, "da nas sramotne taktike, ki jih uporablja minister in trenutna vlada, ne bodo ustavili in da je glas kulture vedno bil in mora ostati glas kritičnega obravnavanja aktualnega družbenega dogajanja".