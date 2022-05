Kulturniki pogrešajo konkretne rešitve. 'Kdor nima vizije, piše splošne stvari'

Mitja Šuštar je dejal, da jih v sindikatu veselijo pozitivne napovedi, denimo, da bo odpravljena prekarnost, se pa bojijo, da so te napovedi navzven lepe, a v sebi prazne. Kljub temu upajo na novega ministra oziroma ministrico za kulturo, ki bo kompetenten in zaupanja vreden ter ki se bo lotil težav, ki so akutne, če ne kar kronične. Ministru oz. ministrici bodo v Glosi, kot vsakemu doslej, takoj po imenovanju poslali pismo s povabilom na skupno srečanje, na katerem bodo predstavili svoja pričakovanja. Doslej so se srečanj udeležili vsi ministri razen Vaska Simonitija , ki se je sicer kar dvakrat zahvalil za povabilo, je povedal Šuštar.

Merc: 'Kdor nima vizije, piše splošne stvar'

Dušan Merc pa je povedal, da se društvo v politične koncepte ne bo vmešavalo. Društvo bolj zanimajo konkretne rešitve in odgovori, denimo kako bo z Javno agencijo za knjigo, kako bo s slovensko udeležbo na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Tudi to bi lahko sicer bile usmeritve koalicijske pogodbe, je pojasnil. Po Merčevi oceni je v koalicijski pogodbi področje kulture opisano zelo ohlapno. Po njegovih besedah je to posledica tega, da na tem področju ni prave kadrovske izbire. "Kdor nima vizije, piše splošne stvar," je ponazoril.

Vsekakor pa DSP podpira spremembo zakonov v zvezi z RTV Slovenija, ki jih je najavila nova koalicija, je še dodal predsednik DSP.

Kaja Širok: Kultura javna dobrina, ki pripada vsem državljanom

Bolj pozitivno je koalicijsko pogodbo na področju kulture ocenila direktorica novogoriškega zavoda Evropska prestolnica kulture (EPK) GO! 2025 Kaja Širok. Kot je poudarila, je v njej EPK, ki bo leta 2025 v Novi Gorici v sodelovanju z Gorico, prepoznana kot nacionalni projekt. Po njenih besedah je doslej namreč delovalo, kot da je projekt regionalnega oziroma lokalnega pomena, v resnici pa gre pri tej pobudi za mednaroden in zelo pomemben nacionalni projekt, preko katerih lahko posamezne države predstavijo svojo kulturo in dediščino. "Več kot bo država dala, boljšo in kvalitetnejšo strukturo in program bomo imeli," je povedala in dodala, da do danes od ministrstva za kulturo še niso dobili podpisane pogodbe, medtem ko jih italijanski partnerji na drugi strani meje že prekašajo po vloženih sredstvih. Na splošno pa je ob koalicijski pogodbi kot pomembno ocenila, da kulturo vrača v javno sfero in jo razume kot javno dobrino, ki pripada vsem državljanom.

Na področju kulture so v koalicijski pogodbi med prednostnimi nalogami odprava najbolj spornih političnih odločitev na področju kulture, ohranitev in razvoj neodvisnih medijev, prenova in modernizacija sektorja ter prenova kulturne politike, izboljšanje socialnega položaja samozaposlenih v kulturi in zagotavljanje višjih programskih sredstev.

Kot je zapisano v usklajenem besedilu koalicijske pogodbe, mora ministrstvo za kulturo ponovno postati zaščitnik in zaveznik kulture, sogovornik vseh akterjev na področju kulture, ustvarjati mora pogoje za kakovosten in enakomeren razvoj vseh zvrsti kulture in umetniškega udejstvovanja, od alternativne do ljubiteljske kulture, tako javnih kot nevladnih organizacij in posameznikov.

Vrstijo se odzivi v zdravstvu

V zdravstveni negi so prvi odzivi na zdravstveni del med strankami prihodnje koalicije usklajene, a še ne potrjene koalicijske pogodbe pozitivni. V zbornici zdravstvene in babiške nege ter sindikatu zdravstva in socialnega zdravstva med drugim pozdravljajo napoved sprejetja kadrovskih standardov in normativov ter odpravo plačnih nesorazmerij.

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman je v odzivu navedla, da koalicijsko pogodbo, ki napoveduje sprejetje in uveljavljanje po njenih besedah nujno potrebnih kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi ter odpravo plačnih nesorazmerij, vidijo kot korak v pravo smer."Plače v zdravstveni negi še vedno niso konkurenčne in dokler se to ne bo zgodilo, je zaman iskati vzroke, zakaj mladi zapuščajo poklic in odhajajo v tujino in to moramo preprečiti," pravi Ažmanova.