Kulturniki zahtevajo odvzem statusa Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot

Predsednik vlade Janez Janša resne in preverjene očitke o sodelovanju stranke SDS z neonacističnimi skupinami "relativizira s puhlico o 'treh totalitarizmih'" , nekateri njegovi ministrski sodelavci "situacijo ovijajo v meglo ter nacistične in fašistične nakane podtikajo protestniškemu gibanju" , medtem ko so nekateri njihovi člani in članice tarča "neposrednega neonacističnega napada, groženj in pozivov k nadlegovanju" .

"V enem letu in toliko, odkar vlada SDS s pajdaši, tole ni bil ne prvi ne zadnji protest proti fašizmu in nacizmu," so sporočili. In če bo treba, bodo še šli na ulice, so dodali.

Eden takšnih incidentov se je zgodil pred vhodnimi vrati stanovanja vidnega člana petkovega protestnega gibanja Jaše Jenulla . Tam se je namreč poslikal predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot Urban Purgar , ki je fotografijo objavil na družbenem omrežju in pripisal: "Narod povejte, končam jaz to po hitrem postopku?" Jenull je Purgarjev tvit, ki je tudi vodja rumenih jopičev, prijavil Policiji. Purgar je prav tako odgovorni urednik samooklicane Nacionalne tiskovne agencije.

Purgar je sicer na družbenih omrežjih s sledilci delil svojo naklonjenost do Hitlerja. "Hitler je heroj," je zapisal. Delil je še zapise, kot so: "Tanja Fajon psica, ki jo je potrebno likvidirati", "Lej golazen ste, golazen boste ostal, dokler se vas ne spuca" , "To je govora o 'izbrisanih'? Izbrisat jih še enkrat, izdajalce!" in podobne cvetke.

"Še več, odgovorni naj si ogledajo, s čim se društvo, njegov spletni portal 'Nacionalna tiskovna agencija' in njegov predsednik dejansko ukvarjajo ter se do tega jasno opredelijo," so pozvali. Naj podobne izpade primerno označijo in obsodijo tudi posamične parlamentarne stranke in tudi širša kritična javnost, so opozorili.

Za konec so še dodali, da bodo s svojimi aktivnostmi nadaljevali 3. septembra, ko se bodo udeležili "velikega shoda proti nacizmu in fašizmu", ki bo potekal v Ljubljana in drugod po državi.