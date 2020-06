Ministrstvo: Zanikamo, da kulturna panoga po pandemiji ne bo preživela

Zavračajo tudi očitke o neodzivnosti: "Ministrstvo je tekoče odgovarjalo na pobude in vprašanja. Med drugim je tudi društvo Asociacija pri pripravi drugega interventnega zakona poudarilo, da smo upoštevali njihove pripombe. Ministrstvo je prav tako o novostih v zvezi s protikoronsko zakonodajo javnost sproti obveščalo. Zato ministrstvo za kulturo vse poziva k dialogu in strpnosti."

Ob tem so med drugim opomnili, da je epidemija prizadela vse sfere družbe in vse poklice. "Težave pa moramo reševati skupaj - z dialogom in tudi s kompromisi, ki bodo upoštevali finančno resničnost, v kateri se je znašla država. Nikakor pa se niti en sam problem ali vprašanje ne bo moglo rešiti na ulici, s skrunitvijo javne lastnine in kršitvijo cestno-prometnih predpisov," so zapisali na ministrstvu.

Sicer so navedli, da se je na proteste in trditve aktiva delavcev in delavk v kulturi že pred dvema tednoma v posnetku odzvala državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc. Dodali so, da ministrstvo"podpira pravico do protestov, če so mirni, spoštljivi in ne uničujejo javne lastnine ter obenem ne žalijo ali celo grozijo zaposlenim na ministrstvu za kulturo".

Spomnili so tudi, da si je ministrstvo za kulturo skladno s svojimi pristojnostmi prizadevalo, da so bili ob epidemiji pogoji za prejem pomoči za vse zaposlene in samozaposlene v kulturi definirani kar se da široko, tako da je lahko možnost finančne pomoči koristilo čim večje število kulturnikov. Med drugim so bili samozaposleni v kulturi upravičeni do temeljnega mesečnega dohodka v skupni višini 1750 evrov za dva meseca in pol ter oprostitve plačila prispevkov, v času epidemije pa so na ministrstvu pomagali tudi javnim zavodom.