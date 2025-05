Kulturniške pokojnine s 26-odstotno volilno udeležbo

Na trojni referendum smo prvič odšli 27. novembra 2022, ko smo na predlog koalicije odločali o sprememi treh zakonov. In sicer zakona o vladi, ki je povečal število ministrov, - zakona o javi RTV in zakona o dolgotrajni oskrbi. Do 16. ure je glasovalo skoraj 28 odstotkov volilnih upravičencev. Na koncu je ta znašala slabih 42 odstotkov. Vse tri spremembe so volivci podprli.