Kumer: Cilj je do leta 2030 prepoloviti energetsko revščino

Vlada je sprejela načrt za obdobje treh let. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je povedal, da gre za ukrep, ki gre v smeri pomoči ljudem. Načrt namreč določa cilje, ukrepe in finančna sredstva za zmanjševanje energetske revščine.

V letih 2024–2026 bo v ta namen na voljo skoraj 34 milijonov evrov, je zagotovil minister. Dolgoročni cilj načrta pa je zmanjšati energetsko revščino do leta 2030. "Do 2030 želimo zmanjšati energetsko revščino za 50 odstotkov. Ta Akcijski načrt pomeni velik napredek pri reševanju energetske revščine v Sloveniji." Med cilji je izpostavil zmanjšanje deleža energetsko revnih gospodinjstev na na 3,8 oz .4,6, "kar pomeni prepolovitev energetske revščine".

Po oceni državnega statističnega urada je bilo namreč v letu 2021 takšnih gospodinjstev 55.000 oz. 6,5 odstotka, v letu 2022 pa 62.000 oz. 7,2 odstotka. Drugi cilj je izvedba naložb na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije za vsaj 8000 energetsko revnih gospodinjstev. Tretji cilj pa je kumulativni prihranek energije teh gospodinjstev v obdobju 2023-2030 v višini 573 gigavatnih ur.

Minister je dejal, da je glavni izvajalec ukrepov za zmanjševanje energetske revščine Eko sklad, ki že skoraj desetletje izvaja programe in ukrepe za zmanjševanje energetske revščine. "Prvi večji ukrep letos je nov javni poziv Eko sklada za subvencioniranje naložb energetsko revnih gospodinjstev v višini 5 milijonov evrov."

Sklad bo v petek objavil nov razpis, ki bo namenjen materialno ogroženim gospodinjstvom - v katerih je član gospodinjstva prejemnik denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka ali energetskega dodatka, ali pa gospodinjstvo prejema otroški dodatek v prvih treh dohodkovnih razredih - ki živijo v energetsko neučinkovitih stavbah ali v neustreznih bivalnih razmerah.

Gospodinjstvo bo lahko dobilo do 18.000 evrov za enega ali več ukrepov, med katerimi so toplotna izolacija strehe, zunanjih sten ali tal, vgradnja energetsko učinkovitih oken, sistema za pripravo tople sanitarne vode in lokalnega prezračevanja ter za zamenjavo stare kurilne naprave z novo na biomaso. V primeru samo zamenjave kurilne naprave bo dodeljenih do 12.000 evrov. Upravičencem bodo na voljo koordinatorji za pomoč pri zbiranju dokumentacije in pripravi vloge ter tudi zbiranju predračunov in iskanju izvajalcev, je minuli teden pojasnil Eko sklad.

Po letu 2026 bodo za zmanjševanje energetske revščine na voljo dodatna evropska sredstva, in sicer bo po ministrovih besedah za te ukrepe namenjen velik del od okoli 300 milijonov evrov, ki jih bo Slovenija deležna iz socialnega sklada za podnebje.

Dodal je, da vlada dela vse, da bi omilila draginjo, umirila inflacijo in omogočila ljudem dostojno življenje. "Prav tako dela vse, da bo gospodarstvo delovalo v predvidljivem okolju, ter da bo konkurenčno."