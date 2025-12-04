Kumer: Imamo dovolj veliko diverzifikacijo virov zemeljskega plina

Popolna prepoved uvoza naj bi se zgodila do jeseni 2027. Kaj za slovenske potršnike pomeni ta odločitev? "Nič ne pomeni, ker smo že dve leti nazaj zagotovili dovolj veliko diverzifikacijo virov zemeljskega plina. Z dobavitelji so sklenjene dolgoročne pogodbe," zagotavlja minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Največ plina bo v Slovenijo prišlo iz Alžirije, skupnega evropskega trga in Azerbajdžana. Ne samo to zimo, tudi naprej smo lahko mirni, poudarja minister.

Kumer sicer poudarja, da se je potrebno čim bom zanašati na sebe ob tem pa gledati na dva ključna dejavnika: konkurenčnost, torej lastna energija po nizki ceni, in gradnja okoljsko prijazne tehnologije.

Kaj pa bo s cenami elektrike v bližnji prihodnosti, kar zadeva gospodinjstev? Direktor Elesa Aleksander Mervar je dejal, da se bo cena elektrike zniževala, omrežnine pa se bodo višale. "Če bomo še naprej tako dobro obvladovali vse pretoke, menim, da razlogov za skokovito dvigovanje omrežnin ni," ocenjuje Kumer, ki sicer izpostavlja, da se bo omrežnina dvignila zaradi vlaganja v nadgradnjo omrežja.