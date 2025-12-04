Svetli način
Kumer: Imamo dovolj veliko diverzifikacijo virov zemeljskega plina

Ljubljana, 04. 12. 2025 06.00

Kaj za ceno električne energije v Sloveniji pomeni odločitev Evropske unije o popolni in trajni prepovedi uvoza plina iz Rusije? Ali to res pomeni začetek nove ere, obdobja popolne in trajne energetske neodvisnosti Evrope od Rusije in stabilne cene električne energije, ki jih je Rusija podrla z napadom na Ukrajino, kar smo občutili tudi v Sloveniji. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer trdi, da ima Slovenija veliko diverzifikacijo virov zemeljskega plina, zato ga odločitev Unije ne skrbi.

Popolna prepoved uvoza naj bi se zgodila do jeseni 2027. Kaj za slovenske potršnike pomeni ta odločitev? "Nič ne pomeni, ker smo že dve leti nazaj zagotovili dovolj veliko diverzifikacijo virov zemeljskega plina. Z dobavitelji so sklenjene dolgoročne pogodbe," zagotavlja minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Največ plina bo v Slovenijo prišlo iz Alžirije, skupnega evropskega trga in Azerbajdžana. Ne samo to zimo, tudi naprej smo lahko mirni, poudarja minister. 

Kumer sicer poudarja, da se je potrebno čim bom zanašati na sebe ob tem pa gledati na dva ključna dejavnika: konkurenčnost, torej lastna energija po nizki ceni, in gradnja okoljsko prijazne tehnologije. 

Kaj pa bo s cenami elektrike v bližnji prihodnosti, kar zadeva gospodinjstev? Direktor Elesa Aleksander Mervar je dejal, da se bo cena elektrike zniževala, omrežnine pa se bodo višale. "Če bomo še naprej tako dobro obvladovali vse pretoke, menim, da razlogov za skokovito dvigovanje omrežnin ni," ocenjuje Kumer, ki sicer izpostavlja, da se bo omrežnina dvignila zaradi vlaganja v nadgradnjo omrežja. 

Preberi še Prvi mož Elesa: Cene elektrike za gospodinjstva med najnižjimi v EU

Predlog zakona o spodbujanju konkurenčnosti elektrointenzivnih podjetij, ki bo v petek predstavljen na ekonomsko socialnem svetu, bo po besedah ministra znižal relativno ceno med tržno in stroškovno ceno. "Gre za 100 milijonski zakon v prihodnjih treh letih, ki bo pomagal elektrointenzivni industriji."

