Kumer in Han predstavila delodajalcem rešitve za blaženje energetske draginje

Premier Robert Golob je namreč sprejem prvih ukrepov in usmeritev za pomoč gospodarstvu pri soočanju z energetsko krizo napovedal za naslednji teden, dodatnih pa še v tednu zatem.

Premier je povedal, da bodo ukrepi prinesli ustrezno raven cen plina in elektrike za podjetja, pri čemer naj bi bila cena subvencionirana do določene ravni porabe. Obenem pa vlada pripravlja tudi subvencijski shemi za čakanje na delo doma in za skrajšan delovni čas. Ukrepi bodo po Golobovih napovedih začeli veljati 1. januarja, gospodarstvo pa jih ob veliki negotovosti glede cen energetske oskrbe v 2023 zaradi še vedno izjemno visokih tržnih cen elektrike in plina v kontekstu posledic ruskega napada na Ukrajino nestrpno pričakuje.