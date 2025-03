Kumer: Načrt Bruslja za dostopno energijo korak v pravo smer

"Slovenija ga podpira, ker menimo, da je akcijski načrt, kot je danes zasnovan, zagotovo korak v pravo smer," je o načrtu za dostopno energijo, ki ga danes obravnavajo ministri, povedal Bojan Kumer.

Kot ključni sestavini konec februarja predstavljenega načrta je izpostavil kratkoročno zniževanje stroškov energije in dolgoročen pravični prehod na trajnostne vire.

"Predvsem si želimo, da bi bilo več konkretnih ukrepov na ravni EU in hkrati možnost, da imajo države članice več svobode pri odločanju o tem, kako gospodarstvu, predvsem pa našim državljanom nalagati manj administrativnih bremen. Tukaj vidimo prostor za izboljšavo in to bo tudi naša pozicija," je minister še povedal ob prihodu na zasedanje.

Eden od ukrepov načrta predvideva pripravo novih smernic na področju izračunavanja stroškov za uporabo omrežja. Kumer je poudaril, da bo morala biti sprememba metodologije za obračunavanje omrežnine postopna. Obenem je treba po njegovih besedah zagotoviti, da tisti, ki vlagajo v čiste tehnologije, ne bodo spregledani, tistim, ki še niso naredili t. i. čistega prehoda, pa je treba poslati pravi signal.

Kot je danes ob prihodu na zasedanje povedal evropski komisar za energijo Dan Joergensen, je z načrtom za dostopno energijo povezan tudi načrt za popolno neodvisnost od ruskih fosilnih goriv, ki ga bo komisija predstavila "zelo kmalu".