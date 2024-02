Kumer občine in dobavitelje poziva k ukrepanju za znižanje cen ogrevanja

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dobavitelje in občine pozivajo k največjim mogočim naporom za znižanje izhodne cene toplote v sistemih daljinskega ogrevanja, da bodo imeli odjemalci sprejemljiv strošek ogrevanja. Na ministrstvu sicer ugotavljajo, da med izvajalci gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja primanjkuje ambicij za spremembe.

OGLAS

Minister Bojan Kumer je na skupni novinarski konferenci z Agencijo za energijo v Ljubljani poudaril, da glede na analizo stanja v nekaterih primerih občani nosijo breme neskrbnega gospodarjenja z gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja oziroma s sistemi distribucije toplote. To se mu zdi nesprejemljivo, vlado pa po njegovih besedah skrbi, da dogodki ne gredo v smer zagotavljanja konkurenčne cene ogrevanja za končne odjemalce. Spomnil je, da je vlada zaradi energetske krize lani ukrepala tudi na področju daljinskega ogrevanja, kar je terjalo precejšnja proračunska sredstva za nadomestila dobaviteljem. Če se bo v prihodnosti pokazala potreba, bo vlada po ministrovih besedah ukrepala znova, a, kot je ministra dopolnil generalni direktor Direktorata za energijo na ministrstvu Hinko Šolinc, splošne energetske krize ni več, v proračunu pa trenutno ni predvidenih sredstev za dodatne ukrepe za blaženje energetske draginje. Po drugi strani so na podlagi evropskih sredstev na voljo obsežne spodbude za zeleni in energetski prehod, tudi za prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. A na ministrstvu ugotavljajo, da manjka projektov in ambicij za takšne ukrepe, kljub dejstvu, da višina subvencije znaša 45 odstotkov upravičenih stroškov. Število vlog na razpisu za prestrukturiranje sistemov, ki je odprt do marca 2025, je trenutno zelo majhno.

Zaradi visokih stroškov ogrevanja so se v Velenju odpravili na ulice. FOTO: Bobo icon-expand

Kumer je zato na dobavitelje toplote in občine naslovil poziv, naj vložijo največje mogoče napore v ukrepanje za znižanje izhodne cene toplote v sistemih daljinskega ogrevanja in tako odjemalcem zagotovijo konkurenčno ceno. Prepričan je, da lahko ob izvedenih ukrepih ceno precej znižajo. Obžaloval je tudi, da v sistemih daljinskega ogrevanja, ki temeljijo na plinu, dobavitelji niso upoštevali trenutno bistveno nižjih cen plina. Ob tem je minister spomnil na vladni predlog novega energetskega zakona, ki je zaradi nasprotovanja opozicije nekaterim predlaganim zakonskim določilom obstal pred prvo obravnavo v DZ. Zakonski predlog po njegovih besedah prinaša zakonske nastavke za hitrejše in učinkovitejše podeljevanje subvencij za energetski prehod, obenem pa prinaša tudi podlage za nadaljnjo regulacijo cen energije. Šolinc je sicer v svoji predstavitvi jasno povedal, da so vse pristojnosti za opravljanje dejavnosti distribucije toplote v pristojnosti občin in njihovih javnih podjetij oz. koncesionarjev, če se krajevne skupnosti odločijo, da gospodarsko javno službo izvajajo prek koncesije. Čeprav se je na podlagi sprememb pravnega okvira v EU zaostrila zakonodaja tako glede zahtev za energetsko učinkovitost sistemov daljinskega ogrevanja kot glede prehoda na obnovljive vire energije, na krajevni ravni torej manjka idej in aktivnosti za nadgradnjo sistemov. Šolinc razloge za to pri večjih sistemih vidi v kompleksnosti, ki zahteva več časa za spremembe, pri manjših koncesijskih sistemih, še posebej tistih, ki temeljijo na zemeljskem plinu, pa oviro vidi v tem, da so nekatere koncesije stare tudi 30 let ali več in ne vključujejo spodbud za vlaganja. Današnji sistemi so torej pogosto kazalnik preteklega stanja. Po Kumrovih besedah zato vlada s predlaganim novim energetskim zakonom predvideva stroge pogoje pri podaljšanju koncesij, da bi tako tudi država pri tem vprašanju imela večjo vlogo.

Toplarna Ljubljana FOTO: Bobo icon-expand