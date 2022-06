Kumer: Ukrepi za blažitev draginje bodo morda znani že v nekaj dneh

Kot je povedal, je optimističen, da bodo lahko ukrepe, ki predstavljajo eno od prednostnih nalog nove vlade na začetku mandata, javnosti predstavili še pred koncem meseca, kakor so prvotno napovedali minuli teden. "Danes sem se slišal s predsednikom vlade, da zna biti to tudi prej, mogoče že v parih dneh, " je pojasnil.

Premier Robert Golob se bo medtem po poročanju Radia Slovenija v torek sestal z deležniki na trgu energije in jim začel predstavljati nabor in kombinacijo možnih ukrepov. Temu naj bi v sredo nato po poročanju Dela sledil še sestanek s trgovci z živili in naftnimi derivati.

Delovna skupina za blaženje energetske in prehranske draginje se je prvič sestala minuli teden. Poleg predsednika vlade so v njej še ministri za gospodarstvo Matjaž Han, infrastrukturo Kumer, kmetijstvo Irena Šinko, delo Luka Mesec in finance Klemen Boštjančič.

Vlada napoveduje, da se bo odziva na visoke cene energentov in hrane lotila v dveh korakih. Z deležniki naj bi se najprej skušali dogovoriti o delitvi bremen zmanjšanja cenovnega bremena za gospodinjstva in podjetja. Če to ne bo uspešno, naj bi v drugem koraku sledila cenovna regulacija. Kot možni ukrepi se omenjajo še energetski boni za materialno šibkejša gospodinjstva in poseg v dajatve.